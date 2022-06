Nélida Piñón ha donato una biblioteca di 8.000 libri a Cervantes per “lasciare una traccia”

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 giu 2022 – 13:02

Carlos Moreno

Rio de Janeiro, 19 giugno (EFE). – Nelida Pinon, già immortale come membro dell’Accademia brasiliana di lettere e come una delle scrittrici brasiliane più famose al mondo, ha deciso, all’età di 85 anni, di lasciare un’eredità più reale, donando 8000 libri della sua biblioteca all’Istituto Cervantes di Rio de Janeiro.

La collezione, battezzata Biblioteca Nélida Piñón e che comprende diversi libri con dediche dei loro autori o annotazioni a margine del proprietario, oltre a importanti raccolte della Galizia e del Medioevo, sarà inaugurata lunedì dal direttore del Cervantes Istituto Luis Garcia Montero.

“Volevo lasciare tracce. Credo che i libri dovrebbero essere letti dai miei successori sulla terra e nella vita”, ha detto a Efe la prima donna a capo dell’Accademia brasiliana di lettere.

Il romanziere nato a Rio de Janeiro nel 1937, discendente dei galiziani e autore di opere aggiunse: “Non volevo che la mia biblioteca venisse smantellata o dispersa, per finire per distribuirla nelle librerie dell’usato o in varie raccolte o biblioteche”. Come “La Republica of Dreams” e “The Sweet Song of Caetana”.

Il primo brasiliano a ricevere importanti premi per la letteratura iberoamericana, come Prince of Asturias (2005), Juan Rulfo o Menendez Pelayo, ha dichiarato che l’Instituto Cervantes voleva da tempo onorarla con una biblioteca in una delle sue sedi ma che la sua condizione fosse brasiliana e uno scrittore in portoghese glielo precludeva.

“Non avevo la cittadinanza spagnola e onorano solo gli spagnoli o gli scrittori di lingua spagnola”, ha spiegato.

La sua decisione di richiedere finalmente la cittadinanza spagnola a causa dei suoi antenati galiziani paterni e materni e dei suoi legami culturali storici con la Spagna, ha aperto questa possibilità nel novembre 2020.

Nello stesso mese, ha creato l’Instituto Cervantes Caja de las Letras nella sua sede di Madrid, dove ha depositato una vasta collezione di libri, fotografie e oggetti personali donati da Binion. Questa era la prima volta che uno scrittore in portoghese riceveva questo onore.

La vicinanza permise a Binion di scegliere Cervantes come direttrice di un’enorme collezione di libri che aveva amato fin da bambina e che si unirà a Rio de Janeiro a quelli di una biblioteca già istituita dall’Istituto di San Paolo e che porterà il suo nome.

“Ci sono più di 8.000 libri e alcuni oggetti di valore che consideravo rappresentativi della decorazione, come un mio ritratto a olio dipinto dalla catalana Letizia Fiduchi e altri ritratti che ritraggono momenti importanti della mia vita”, ha detto. “Ecco perché suggerisco a chiunque voglia conoscermi, oltre ad avere accesso alla mia biblioteca, di visitare le tracce che ho lasciato sui muri”, ha aggiunto.

L’eredità donata consiste in pubblicazioni di storia medievale, letteratura classica, religione, classici francesi e inglesi o cultura galiziana, nonché la biblioteca privata ereditata dalla lessicografa Elsa Tavares.

Ha detto: “È composto da libri che ho avuto sin dalla mia infanzia. È una biblioteca che dice chi sono, cosa penso e chi sono gli autori che mi sono piaciuti e che ho amato. È una biblioteca che mi rivela”. . “È il quadro completo della mia idea, di ciò che ho scoperto nella letteratura e di ciò che sono”, ha aggiunto.

“Contiene di tutto, dal Brasile, da Machado de Assis all’abolizionista Joaquim Nabucco, passando per i grandi autori contemporanei, quelli degli anni ’30, Raquel de Queiroz, Graciliano Ramos, Jorge Amado e persino Gilberto Gil”, ha detto.

Comprende anche gruppi di storici, sociologi e teologi brasiliani, latinoamericani e francesi. “E anche tutta la poesia brasiliana, la poesia iberica e i greci guidati da Omero, che era la mia passione quando ero un adolescente”, ha affermato.

In connessione con la sua importante raccolta sul Medioevo e la storia spagnola, mette in evidenza circa 70 volumi sull’imperatore Carlo V (Carlo I di Spagna) e persino una raccolta dei suoi banchieri.

Diversi libri sono stati dedicati a scrittori brasiliani come Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa. E a livello internazionale ha rappresentato Jose Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes e Gabriel Garcia Marquez.

Un altro tesoro è la Collezione galiziana, “con opere sull’arte, la poesia e la prosa galiziane e sulla storia della Galizia che lo stesso direttore di Cervantes ha descritto come la più grande collezione galiziana al di fuori della Spagna”.

Nonostante il fatto che i suoi problemi di vista le impedissero effettivamente di leggere, la scrittrice teneva a casa alcuni dei suoi libri come tesori personali, tra cui opere di Machado de Assis, Cervantes e Shakespeare, oltre a una copia degli originali “La guerra di la fine del mondo”, che Vargas Llosa gli aveva inviato prima della pubblicazione del romanzo sul conflitto brasiliano a Canodos.

Per il direttore dell’Instituto Cervantes di Rio, Antonio Maura, la collezione non è solo unica, ma peculiare nella rete di biblioteche dell’istituzione spagnola.

“Si tratta di libri scritti in diverse lingue, come spagnolo, portoghese, galiziano, inglese e francese, tra gli altri, che consentiranno ai lettori e ai ricercatori della scrittrice di avvicinarsi al suo mondo narrativo e alle storie che ha creato unendo i miti della terra dai loro antenati alle esperienze quotidiane di Rio de Janeiro”. EFE

cm / si

