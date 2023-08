Nello spazio appare uno strano punto interrogativo che ha sbalordito la comunità scientifica

Gli scienziati hanno studiato come le stelle, denominate Herbig-Haro 46 e 47, interagiscono con il disco di materiale che le alimenta. Poiché questo elemento è una parte essenziale nel processo di crescita delle giovani stelle, l’obiettivo degli esperti era quello di raccogliere maggiori informazioni su come avviene l’evoluzione delle stelle nel corso di milioni di anni.

Al momento, la società non ha una risposta definitiva per spiegare l’esistenza di questa figura nello spazio; Ma, Alcuni dettagli hanno permesso di formulare una teoria sull’esistenza di questo strano fenomeno spaziale .

Come posso affittare uno spazio nella mia casa come ufficio?

READ Come posso affittare uno spazio nella mia casa come ufficio?

In questo senso, gli scienziati STScI pensano che sia forse una galassia lontana; Allo stesso modo, l’hanno menzionato La forma del punto interrogativo è il prodotto di diverse galassie che interagiscono tra loro .

Tuttavia, sia STScI che Caplan riconoscono che non ci sono ancora informazioni sufficienti per determinare con certezza la natura di questa strana formazione. Tuttavia, gli esperti hanno escluso che si tratti di una stella massiccia, perché nelle osservazioni non sono percepibili i picchi di rifrazione che tali stelle solitamente producono negli specchi utilizzati dal telescopio James Webb.