Nello spazio di EVENPa 2023, il Direttore Nazionale della Pesca ha fornito dettagli sulla tracciabilità

Miglioramento del monitoraggio delle catture ottenuto attraverso l’uso del modulo “Transazioni commerciali” del Sistema federale per le informazioni sulla pesca e l’acquacoltura (SiFIPA), il direttore nazionale del coordinamento e dell’ispezione della pesca, dott. Giuliano SuarezLa Camera dell’industria e del commercio estero di Puerto Madryn e della regione della Patagonia continua fino a sabato.

Prima della sua presentazione, il dottor Julian Suarez ha visitato il reparto io pescherò Per circa un’ora, dove ha discusso di vari aspetti legati alla caccia, oltre a rivedere la sua carriera e la sua visione del settore venatorio, tra gli altri argomenti, in un’intervista che pubblicheremo sul nostro sito nelle prossime edizioni.

Il citato “tavolo industria della pesca” ha avuto il compito di affrontare il tema del settore della pesca e delle sue ricadute economiche a livello regionale, dove oltre alla partecipazione del Direttore Nazionale del Coordinamento e dell’Ispettorato della Pesca, lo spazio è stato condiviso dall’Ing. Diana Bonone, Decano di Chubut Regional UTN; Sig. Agostino della fontePresidente della Camera Patagonica delle Industrie della Pesca (CAPIP), Lic. Maria Eva Gongora e Lic. Maria Soledad SchulzEntrambi sono membri dell’Osservatorio del sistema di pesca argentino.

Il Dr. Suarez ha incentrato la sua tesi sul DNCyFP Provision Scope No. 26/2022, che ha messo in vigore il modulo “Transazioni commerciali” a partire dal 25 dicembre 2022 (dove è stata mostrata anche la pubblicazione da lui presentata io pescherò al soggetto).

I vantaggi del suo accreditamento per ottenere la tracciabilità dell’intera filiera dei prodotti ittici, evidenziare le esportazioni del settore della pesca e porte aperte si sarebbero potuti vedere con l’entrata in vigore della legge SSPyA n. 186/2022, che ha creato il “nazionale”. Un sistema per la certificazione digitale della cattura e dell’esportazione del pesce, attraverso il quale tutti i documenti vengono elaborati esclusivamente in forma digitale.

Il Direttore Nazionale ha evidenziato l’incarnazione del diritto amministrativo e come sia diventato possibile dopo numerosi incontri e lavori congiunti con diverse organizzazioni, che hanno permesso alla Repubblica Argentina di diventare il primo e unico paese al mondo ad essere accreditato dall’Unione Europea per l’emissione digitale. Certificato di possesso legale. Allo stesso modo, il Cile ha sostenuto la sostituzione di CAOL con la suddetta certificazione. Di conseguenza, sono state avviate le trattative con le autorità competenti in Giappone ed è stata accettata la versione digitale del suddetto certificato, ponendo il nostro Paese tra i più elevati standard di efficienza e legittimità.

A questo proposito, il dottor Suarez ha commentato:Ci troviamo nella provincia di Chubut per consolidare ulteriormente questa standardizzazione che abbiamo raggiunto in termini di tracciabilità dei prodotti e sottoprodotti della pesca e del loro impatto sul commercio estero.

Questo è un traguardo significativo per noi, poiché, fin dall’inizio della nostra amministrazione, il Sottosegretario al Ministero della Pesca e dell’Acquacoltura, Dr. Carlos Lieberman, mi ha affidato il compito di rafforzare i nostri strumenti per difendere e curare il valore di esportazioni di prodotti della pesca. I lavoratori che compongono il nostro settore.

Rafforziamo questo obiettivo integrando l’unità “transazioni commerciali“ che ha due proprietà principali. Da un lato, questa legge è del tutto legale, poiché l’autorità esecutiva basa le proprie azioni sul Sistema federale della pesca, che le autorizza a gestire l’intera catena del valore dell’attività di pesca. D’altra parte, è una condizione di piena legittimità, che significa il serio lavoro svolto con i vari attori del settore, al fine di generare sinergie, condividere conoscenze e valutare i punti di vista di ciascuno degli anelli della catena . di valore.

Indubbiamente, la collaborazione di ognuno dei partecipanti ha permesso oggi di ottenere un sistema di tracciamento accettato e riconosciuto da tutte le parti.

In un’altra sezione, il direttore nazionale ha evidenziato le esportazioni nel settore della pesca da “loro preponderanza, Considerato che tra il 93% e il 97% delle catture effettuate viene esportato in tutte le giurisdizioni. Dal 25 dicembre 2022, quando è entrata in vigore l’unità di transazione commerciale, al 25 marzo 2023, 64.800 TN sono state esportate principalmente in Cina, Tailandia e Spagna. La nostra missione è accompagnare il settore delle imprese promuovendo la produzione del prodotto finale per aumentare il lavoro sul campo.

Va notato che il nostro paese ha un sistema informativo federale sulla pesca e dal 2020 sono stati firmati accordi tra il sottosegretariato per la pesca e l’acquacoltura di La Nacion e le province di Tierra del Fuego, Santa Cruz e Rio Negro nell’anno suddetto e Buenos. Iris Aires e Chubut nel 2021, ottenendo che tutte le informazioni sui sequestri di navi operanti nelle giurisdizioni nazionali e regionali vengano caricate da quelle gestite in SiFIPA.

Questo lavoro ha consentito la standardizzazione dei dati, l’unicità e la semplificazione del sistema, il progresso digitale e l’ottimizzazione del processo di acquisizione dei dati di acquisizione.

