Nello spazio Together for Change, sono andata a October María José Gentile | serie nove

Alle 18:00 le porte degli edifici su cui si era votato sono state chiuse. Tuttavia, c’erano tavoli in attesa che i cittadini votassero e stavano aspettando in fila per votare.

E questo è il caso della scuola numero 2, orario 18 chiuso alle 18:50.

Intanto, in fase di spoglio, sul tavolo 59 si è proceduto al conteggio dei voti, visto il numero di schede e tagli effettuati, dopo le 22:20.

Non appena ha esaminato le prime tavole e secondo i modelli riportati negli spazi, ha iniziato a notare la direzione vincente di María José Gentile, non solo dello spazio, Insieme per il cambiamento, ma di tutti i candidati.

Dopo questa vittoria, Nacho Blacios di Juntos-UCR, ha espresso che “non era abbastanza per noi” e ha ringraziato per la fiducia che abbiamo avuto. Successivamente, ha accettato la sconfitta e si è recato al quartier generale di Juntos PRO per congratularsi con María José Gentile.

La stessa cosa è successa a Unión por el Cambio, in modo più serrato Male Defunchio ha battuto Nancy Grizutti, che ha vinto su alcuni tavoli della zona.

Nel frattempo, le proiezioni mostrano un buon afflusso di voti per Pedro Medica a La Libertad Avanza, ma non si sa se avrà abbastanza voti per andare a ottobre.

Ed è che il conteggio dei voti continua.