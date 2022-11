Nellie Kennedy, attualmente Director of Global Brand Marketing di Google, assumerà la carica di Head of International Marketing per il marchio Volkswagen da metà febbraio 2023. Thomas Schaeffer, amministratore delegato della Volkswagen Ha affermato che “In qualità di nuovo Direttore del marketing, Nellie Kennedy e il suo team contribuiranno a creare Volkswagenn marchio di persone reali.

Imelda Labbe, responsabile vendite, marketing e gestione post vendita del Comitato Esecutivo, “Sono lieto di dare il benvenuto a Volkswagen in Nelly Kennedy, un’esperta di marketing e ambiente digitale con decenni di esperienza internazionale. Insieme faremo progressi significativi nella riorganizzazione del nostro marchio e delle attività di marketing”.

Kennedy, da Succederà a Jochen Sengpiehl, passato al Gruppo Volkswagen Cina Nella stessa posizione, è una nota esperta digitale con decenni di esperienza nel marketing del marchio. Thomas Schaefer aggiunge: “Stiamo rendendo di nuovo Volkswagen un marchio amato: accessibile, autentico e incentrato sul consumatore. Il nostro marketing gioca un ruolo essenziale in questo contesto. In qualità di nuovo Direttore Marketing, Nelly Kennedy e il suo team contribuiranno a rendere Volkswagen una vera marchio per le persone.” Vi auguro ogni successo!”

Kennedy ha oltre 30 anni di esperienza nel marketing del marchio. Prima di entrare a far parte di Google, è stata Direttore del marketing digitale presso Condé Nast International, oltre a diverse posizioni senior nel marketing globale presso l’azienda di abbigliamento sportivo Adidas. Lezione Kennedy Pubbliche relazioni presso l’Università di Vienna e ha anche conseguito una laurea in Marketing internazionale presso l’Università della California, Berkeley.