Nemmeno papa Francesco è stato salvato dalla perdita del segno di verifica di Twitter dopo l’entrata in vigore del previsto cambiamento

Scritto da David Ingram e Angela Yang – Notiziario NBC

È la fine di un’era su Twitter.

Diversi utenti della piattaforma hanno affermato giovedì di aver perso il segno di verifica blu e di aver pubblicato i propri profili senza di esso per dimostrarlo.

Gli account con un segno di spunta blu hanno ottenuto questa distinzione dalla precedente gestione dell’azienda, ad es Un modo per identificare gli account che appartengono a organizzazioni pubbliche o utenti VIP.

La piattaforma inizialmente ha dichiarato che avrebbe interrotto questo sistema il 1 aprile. Ma questa data è passata e non è successo niente. La scorsa settimana, il CEO di Twitter Elon Musk ha annunciato che il cambiamento sarebbe avvenuto il 20 aprile.

La pagina ufficiale di Papa Francesco su Twitter, dopo aver tolto la spunta blu, confermata dal social network.

da giovedì pomeriggio, Celebrità come Oprah Winfrey, Justin Bieber, Katy Perry e Kim Kardashian hanno perso tutte le loro zecche blu.. Anche personalità televisive importanti come Christian Amanpour della CNN e Rachel Maddow di MSNBC hanno perso i loro personaggi. Personaggi pubblici da Papa Francesco a Bill Gates sono stati altrettanto fortunati..

Sembra che i rappresentanti del Congresso abbiano mantenuto il segno di spunta grigio del governo sui loro conti ufficiali, mentre altri, come i rappresentanti Ayanna Pressley, Brian Mast e Ilhan Omar, abbiano perso il segno di spunta sui loro conti personali. Alcuni, come la rappresentante Marjorie Taylor Greene, hanno ancora un segno di spunta blu nei rispettivi conti.

Con il processo di rimozione delle zecche in corso giovedì, alcuni utenti hanno riferito che le zecche blu sono apparse sugli account, sono riapparse e sono scomparse di nuovo.

Molti utenti che hanno visto rimuovere i segni di spunta erano pronti a salutarci.

L’attrice Halle Berry ha pubblicato un meme per commemorare la perdita della zecca blu.

#BlueCheckMark, #TwitterBlue e #CheckMark sono diventati una tendenza sulla piattaforma negli Stati Uniti.

Twitter ora considera un account verificato “Iscritto a Twitter Blue e verificato il proprio numero di telefono”. Ma dal momento che alcuni profili hanno ancora i loro segni di spunta blu, ha suscitato la speculazione che alcune celebrità potrebbero aver pagato per Twitter Blue.

Alcuni che hanno notato modifiche al proprio profilo, incluso lo scrittore Stephen King, hanno iniziato a twittare che non erano stati pagati per mantenere i loro segni di autenticità.

L’account del famoso musicista reggae portoricano Bad Bunny appare senza il segno di verifica blu.

Rimuovere i segni di spunta blu è l’ultima mossa di Musk per trasformare Twitter Da quando ha acquistato la piattaforma in ottobre per 44 miliardi di dollari ed è diventato moderatore di un forum pubblico primario, si è alienato personaggi famosi che l’hanno utilizzata.

La mossa ha sollevato preoccupazioni sul fatto che gli utenti di Twitter avrebbero uno strumento in meno per distinguere le fonti note da imitatori e bufale.

I tag di autenticità, che prima erano gratuiti, sono ora disponibili tramite Twitter Blue, un servizio in abbonamento lanciato dalla società lo scorso anno.

Il servizio è di $ 8 al mese Che consente a chiunque lo possieda di modificare ed eliminare i tweet, ed è stato rapidamente ritirato dopo un’ondata di profili falsi. Rilanciato a dicembre.

I segni di spunta vengono per lo più rimossi attraverso un processo manuale e il sistema che consente questo processo è vulnerabile alla rottura, ha riferito. Washington Post. NBC News non ha verificato questa affermazione.

Twitter ha iniziato ad aggiungere segni di spunta ad alcuni account nel 2009 dopo che qualcuno che impersonava l’allenatore di baseball Tony La Russa ha intentato una causa contro la società.

I segni di spunta blu hanno rassicurato alcune persone che almeno una parte di ciò che stavano vedendo su Twitter proveniva almeno da una fonte attendibile o nota, come un’agenzia governativa, una testata giornalistica, un’azienda, un artista o un atleta.

Ma col passare del tempo, la questione di chi è stata controllata È diventato una fonte di conflitto e invidia. Il termine “ssegno blu” è diventato un termine popolare per le élite. Twitter ha congelato il programma per quattro anni per prendere in considerazione le modifiche prima di rilanciarlo nel 2021.

Musk ha detto dallo scorso aprile, anche prima di acquistare Twitter, che voleva vedere le modifiche ai marchi blu.

Mercoledì e giovedì molti utenti si sono preparati a perdere il punteggio.

“Fai uno screenshot di questo nel caso non ci fossi domani”, ha scritto la star di Star Wars Mark Hamill in un messaggio, aggiungendo un segno di spunta blu al suo tweet.