Nessun deposito? Come liberare spazio sul cellulare in 1 minuto

Possiede Piccolo spazio di archiviazione sul tuo smartphone? Hai ricevuto un avviso che lo indica Quasi nessuno spazio rimasto A disposizione? Ve lo diciamo oggi Come liberare spazio sul telefono Android per lo più Semplice, veloce e sicuro. Ci sono molti modi per farlo cancella file S Più spazio sul tuo AndroidAnche se non tutti sono sicuri per gli utenti inesperti. Se non sai molto su come funziona il tuo cellulare, faresti meglio a usare il metodo che abbiamo menzionato oggi prima di entrare nei file e iniziare a eliminarli.

L’app più semplice per liberare spazio di archiviazione

in un telefono Android Ci sono molti file e cartelle importanti che non dovresti eliminare se non conosci molto del sistema operativo. È facile per l’utente medio iniziare a eliminare cartelle e file File Non-stop e causa errori molto gravi sul tuo dispositivo. Non preoccuparti, il metodo che ti mostriamo oggi è molto più semplice.

Devi solo scaricare l’app file di google ed eseguilo. Questa app proviene da Google stesso ed è un file manager molto leggero Funzionalità molto elevata. Oltre a poter gestire il tuo spazio di archiviazione, ha molte funzioni per cancellazione intelligente.

Ne è capace Scansiona il tuo dispositivo Trova file inutilizzati, file molto vecchi, file di grandi dimensioni e persino File duplicati. Cerca anche le immagini che potrebbero non essere più adatte a te, come screenshot o foto sfocate.

lui è uno di I migliori strumenti Google a Liberare spazio di archiviazione interno E hai più spazio per altre app, più foto o più musica. Puoi Elimina diversi gigabyte di file Bastano pochi clic. Il suo funzionamento è molto semplice.

L’unica cosa che dovresti tenere a mente per usarlo è Controlla i file da eliminare Non hai davvero bisogno di loro. È semplice: devi solo guardare l’elenco di foto, video o file che consigli di eliminare. Se ne hai bisogno, puoi rimuoverlo dall’elenco e il gioco è fatto.

Cartelle Dati, Sistema, Recupero e SDCard: non eliminarle mai

Se vuoi anche andare ai file del tuo terminale ed eliminare più cose, ti diamo un consiglio: non eliminare mai le cartelle Dati, sistema, ripristino, scheda SD. Questi sono vitali per il corretto funzionamento del tuo cellulare.

e Elimina queste cartelle Potresti causare problemi al sistema operativo eliminando i file file di base. Nonostante le sue dimensioni o il suo peso, non cadere nella trappola di sbarazzartene, perché il suo contenuto è essenziale per il corretto funzionamento del tuo telefono Android.

Ora lo sai: se lo hai Spazio di archiviazione insufficiente su Android Ti consigliamo di scaricare l’app Files By Google e di liberare alcuni GB per continuare a memorizzare altri file.