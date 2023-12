“Nessun musicista vuole essere scelto per aver raggiunto una quota.”

La prima violinista donna nella storia dell'Orchestra Filarmonica di Vienna occuperà il palco più importante del famoso concerto di Capodanno, che Christian Thielemann dirigerà dal podio.

Nei ranghi orchestrali, il primo violino è un gradino sopra i musicisti e due gradini sotto il direttore. Se consideriamo che la bacchetta è uno sviluppo semplificato dell'arco di questo primo violino, non c'è da stupirsi troppo che molti considerino Albina Danilova (Sofia, 1975) Architetto ombra dell'impareggiabile efficienza dell'Orchestra Filarmonica di Viennache il 1° gennaio di ogni anno ha il compito di celebrare l'arrivo dell'anno con una varietà di polke e valzer della famiglia Strauss.

Il violinista bulgaro è diventato 12 anni fa il primo direttore musicale della leggendaria orchestra austriaca. La Wiener Philharmoniker è stata fondata a metà del XIX secolo e solo nel 1997 ha iniziato ad aggiungere suonatrici donne alla sua orchestra. “Penso che attualmente la questione di genere riceva grande attenzione su giornali e riviste”.Danilova confessa via email. “Vorrei sottolineare che questa non è affatto una questione fondamentale nel campo della musica classica”.

Dei 145 membri dell'Orchestra Filarmonica di Vienna, 24 sono attualmente donne, molte delle quali sono state nominate di recente. “La nostra orchestra cerca di continuare ad inserire nel suo organico nuovi membri che siano musicisti giovani, distinti e interessanti, che possano aggiungere valore all'ensemble grazie all'eccellenza e alla qualità del loro strumento”, continua il violinista, che è stato anche primo violino dell'orchestra. Opera di Stato di Vienna dal 2008. . . “Oh veramente, Nessuno vuole superare un test solo raggiungendo una determinata quota di genere!».

L'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, il suo collega di dipartimento, violinista e direttore dell'Orchestra Filarmonica di Vienna Daniel Froschauer, annunciò in una conferenza stampa che l'orchestra non aveva fretta di nominare la prima donna direttrice del tradizionale concerto di Capodanno. In una dimostrazione, È stata organizzata una campagna su Change.org (Sono stati suggeriti i nomi di Alondra de la Parra, Maren Alsop, Keri Lyn Wilson, Shi Yun Song e Simon Yeung, tra gli altri registi), Ma la petizione non ha superato le 159 firme.

I musicisti comandano

“Siamo noi musicisti d’orchestra che scegliamo e invitiamo liberamente i direttori, e per questo concerto così speciale preferiamo avere quelli con più esperienza e con cui collaboriamo da anni in tanti altri programmi e concerti”. Danilova insiste. “I candidati non sono solo persone di straordinaria capacità con un grande talento musicale; Condividi il nostro stile “E sanno esattamente come funziona il tutto.”

Sarà Christian Telemann di Berlino, uno degli allievi di Karajan, a dirigere tra pochi giorni il popolare concerto sinfonico, trasmesso dal canale televisivo spagnolo La 1 (a partire dalle 11:15) e che ha un pubblico potenziale di 50 milioni di telespettatori in tutto il mondo. In questa 84a edizione del Concerto di Capodanno verranno suonati i brani più famosi dell'epopea di Strauss, così come brani altrettanto festosi di Helmsberger, Ziehrer o Lombay, e ovviamente le due famose esortazioni: Bellissimo fiume Danubio blu E il Marcia Radetzky.

Delle 15 opere in programma, nove non sono mai state esposte durante le celebrazioni del 1° gennaio. Compreso tutto Raro dal catalogo Bruckner: Una versione orchestrale del pezzo per pianoforte a quattro mani quadriglia In una maggiore servirà da anteprima delle celebrazioni del bicentenario del compositore nel 2024. “Non posso dire che questi brani siano tecnicamente più complessi di quelli più famosi e popolari”, continua Danilova. “La sfida qui è proprio quella di presentarlo in modo tale che il pubblico possa apprezzarlo per quello che è e ricordarlo per gli anni a venire”.

Thielemann Ha diretto il suo primo concerto di Capodanno nel 2019 e, come spesso accade in questi casi, ci sono stati pareri contrastanti sulla partitura, a volte piuttosto tesa e non sempre fedele allo stile viennese ballabile e un po' spensierato. “Il suo intervento ha avuto successo, ed è per questo che è tornato di nuovo da noi”, difende il direttore del concerto. “Trovo sorprendente la sua grande capacità di rispondere a ciò che l'orchestra gli chiede.Ciò che ci presenta è sempre pieno di espressione che non contraddice in alcun modo l'essenza o l'eleganza di questa musica raffinata.

Da tempo si vocifera (forse solo un desiderio) che l'Orchestra Filarmonica di Vienna abbia un direttore d'orchestra donna (si parla di un direttore tedesco Joanna Malowitz È lituano Mirja Grainity Tila Come potenziali candidati) per condurre una festa di Capodanno. “Personalmente non ho ancora trovato un regista che soddisfi le condizioni che ho menzionato, e Non credo che ciò accadrà nel 2025.», Fossa Danilova. “forse in futuro”.