“Nessuna parola definisce il mio stato d’animo e lo stato della squadra per il ritorno sul palco”.

Alejandro Sanz Giovedì ha tenuto il suo tour: 17 concerti in 13 città della Spagna Nei mesi di giugno e luglio. Include due nuove designazioni in due grandi quadrati. Il 4 giugno a Madrid (Wanda Metropolitano) e il 16 giugno a Siviglia (Estadio Benito Villamarín). Uno spettacolo che la cantante ha definito “molto potente”. Aveva anche alcune parole da ricordare Guerra ucraina: “Molto guerra crudeleCosì come il senso di fallimento politico e geopolitico nel nostro continente. Questi sono tempi difficili che sembrano non darci sollievo”.

Dos años después, te reencuentras con el público español. Imaginamos que con ganas de subirte a un escenario…

Poco guadagno. Non credo ci sia una parola che possa definire lo stato d’animo, non solo il mio stato d’animo, ma l’intera squadra. Lo vogliamo davvero dopo due anni di rinvio del tour, Per poter rendere valide le voci che le persone hanno salvato. E poterli ringraziare personalmente per averli tenuti per tutto questo tempo, perché per noi è stata una motivazione in più far loro sapere che avrebbero potuto riportarli indietro. Ed eccoci qui con tutto l’entusiasmo e la voglia del mondo.

Come è stato organizzato quest’ultimo lavoro, Sanz, così intimo e autobiografico?

Avrà il suo spazio all’interno del concerto, ma voglio anche darle il suo spazio Disoccupazione soprattutto per le solite materie, E che non ho cantato in alcuni tour. Voglio salvare le canzoni di questo album, ma dal momento che il discorso è di tornare alle mie basi musicali, voglio farlo riportando quelle canzoni di una vita.

Che aspetto ha una grande faccia quadrata come una Wanda Metropolitano?

Beh, non so come farlo. Penso che sia un po’Per coincidenza di coloro che sono un po’ timidi di noi. Usiamo la musica. Paco de Lucia mi ha sempre detto che è diventato un chitarrista perché gli piaceva nascondersi dietro la chitarra. Penso che ci nascondiamo dietro la musica e ci aggiriamo tra i musicisti e le persone e lasciamo perdere. Ma cinque minuti prima di salire sul palco, voglio sempre tornare nello spogliatoio… Voglio dire, cosa ci faccio qui?

Ma sempre con i piedi per terra

Si si. Affinché la tua testa sia sulla luna, i tuoi piedi devono sempre essere per terra. È sempre un piacere realizzare i sogni e condividerli sempre con le persone di questi luoghi.

Mentre era in carcere, ha girato un documentario intitolato “The Outer World” e ora sembra che il mondo esterno sia impazzito

Il mondo è pazzo. Beh no. Ci sono degli umani che non hanno un cuore e non c’è altro modo per spiegarlo. Oppure sono accecati dall’orgoglio che credono veramente di poter agire nella vita degli altri. La guerra ha fallito tutti e questo è un peccato. È un peccato che sia successo, il mondo era in guerra perché noi siamo razionali. Questa è piuttosto dura e si sta avvicinando a noi, ma ci sono guerre in corso e non sembra che sappiamo come affrontarla. È un fallimento assoluto.

Penso che la musica e qualsiasi disciplina artistica ci arricchisca molto. Ci fa riscoprire il nostro io migliore, e la musica è per questo. Ho il miglior lavoro del mondo.

Che canzone canti per la pace?

perchè ho Diverse canzoni scritte Ma se ne pensi uno… Immaginate è una canzone universale, una canzone che purtroppo non passerà mai di moda.





Ho anche mostrato il tuo video da solista ‘iba’.

lui è Una specie di riunione con i miei ricordi. È un video molto interno, con qualche tocco di flamenco, molto accurato, e solo per chi sa di cosa sto parlando.

Quest’anno, però, tutti hanno avuto cose buone. Ti hanno reso il figlio prediletto dell’Andalusia

vai e concludi, figlio prediletto, Ne più ne meno. Adesso è una responsabilitàE devo fare molto bene. Significa molto per me perché l’Andalusia mi ha sollevato emotivamente e artisticamente. Tutte le fonti da cui bevo provengono da lì. La mia casa era molto andalusa. Mia madre non ha mai perso il tono o il modo di intendere la vita, i suoi detti… e per tutta la mia infanzia con quelle esperienze lì.

Di recente hai condiviso una foto sul tuo Instagram con Penélope Cruz, voi ragazzi siete amici molto giovani. Che anno anche per loro con una nomination all’Oscar

ti auguro il meglio. è un Siamo orgogliosi di esserlo Messa a fuoco per tutti gli spagnoli. L’altro giorno ero con Penelope e lei stava andando a Los Angeles per ritirare un premio Madri e bambini ucraini E si è emozionato durante il discorso. Ha un cuore meraviglioso. Durante la pandemia mi ha chiamato più volte per fare attività di aiuto, è una persona che ha a cuore tutto ciò di buono che gli capita.

Per altri 30 anni di canzoni

Almeno.