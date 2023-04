“Nessuno del Boca o del mister ci ha contattato”.

Servizi di ESPN.comLettura: due minuti.

Il presidente del Tigre ha confermato che, per il momento, né Riquelme né un altro leader xeneize hanno chiamato Diego Martínez, e ha chiarito che non vogliono perdere il loro allenatore. Fotobaires.com

Boca Juniors Alla ricerca di un allenatore e un nome Diego Martínez È uno dei bersagli principali, dopo il rifiuto di Gerardo Martino, ma da allora Tigre ha confermato che nessuno ha chiamato Consultare DT.

Ezequiel Millarana, presidente del Victoria Club, ha confermato quanto affermato dagli storici ESPN E al momento, né Juan Roman Riquelme né nessuno del Football Council ha davvero scelto il giovane allenatore del Matador.

“Nessuno del Boca o dell’allenatore ci ha contattato” Millarania ha confermato in un’intervista a TyC Sports.

“Poi qual è la mia volontà o la volontà del club e la decisione che prenderemo nel caso in cui ciò accada, la analizzeremo quando faremo il primo passo, cosa che finora non è avvenuta.

Anche se Diego Martinez è un allenatore a cui Riquelme si interessa da tempo, anche questo è vero. Il vicepresidente xeneize preferirebbe qualcuno che attualmente non ha un lavoro e forse sta negoziando con un uomo il cui nome non è ancora trapelato.

Dal canto suo Millarania ha anche chiarito la sua posizione, in caso di richiesta del Boca per Martinez: “Francamente, togliendo il Boca perché nessuno ci ha contattato e abbiamo un ottimo rapporto con le persone che lo guidano oggi, Da nessun punto di vista, non mi viene in mente di cambiare allenatore. Il Tigre ha 9 partite nei prossimi 26 giorni e vogliamo superare questo periodo con Diego. Questo è tutto ciò che mi interessa”.

Inoltre, il leader del Tigray ha escluso che possano esserci già trattative in corso a sua insaputa: “Sarei sorpreso se il Boca contattasse direttamente Martinez. Non è così che li trattiamo, non parliamo dietro le quinte”. Sono abbastanza sicuro che Diego non cederebbe al dialogo senza che noi lo sapessimo. Non ho dubbi”.