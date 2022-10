Nessuno dice all’Italia di ricominciare e la confusione è il motivo

Italia e Spagna condividono più di un acronimo nell’acronimo PIGS. Oltre al divario tra la cultura profondamente mediterranea ei principi e costumi delle loro controparti nordeuropee, hanno una traiettoria simile in termini di ecosistemi imprenditoriali. Sono due mondi di startup che, pur condividendo una storia, non risuonano con i loro vicini più vicini.. Espansione di Glovo nel territorio adiacente o oltre l’acquisizione Colvin da un concorrenteLe startup italiane sono completamente sconosciute a molti fuori dal Paese.

“Molte persone parlano di Germania, Francia, Regno Unito, Estonia o Spagna, ma nessuno dice ‘Vado in Italia per avviare un’impresa’”, analizzano alcuni imprenditori internazionali che hanno familiarità con la scena italiana. Questo è esattamente ciò che vogliono vedere in Italia in questo momento. uno, Nonostante la situazione politica tesa, vai per la tua strada. È improbabile che l’elezione della candidata di estrema destra Giorgia Meloni cambi il percorso che l’Italia ha intrapreso dal 2012.

Tenendo il suo primo evento internazionale di avvio nel paese, Texel Milano, uno dei primi semi a far crescere un ecosistema poco conosciuto al di fuori dei suoi confini. veramente, Questo incontro con la sua coppia dalla Lettonia, l’obiettivo è lo stesso: mettere il Paese sulla mappa delle startup europee e attrarre talenti e finanziamenti. “Abbiamo bisogno di una piattaforma, di un luogo in cui le persone possano creare un ecosistema, ed è quello che stiamo facendo in Italia”, afferma Annija Mescail, CEO di Texill.

Startup dall’Italia, con una startup in stile spagnolo

Nonostante la mancanza di conoscenza, la storia dello sviluppo di Spagna e Italia è praticamente la stessa nel tempo. Circa l’anno 2012, e la crisi instauratasi in Europa e soprattutto nel Sud, Innovazione e imprenditorialità sono state risposte a problemi molto più profondi. Infatti, se c’è una cosa che dovrebbe essere riconosciuta nel paese vicino, è la creazione Un atto di apertura Molto prima della Spagna. Uno, adesso, festeggia 10 anni di vita. Il cosiddetto Startup Act era un modello di sgravio fiscale per gli imprenditori, in senso lato, inteso ad attrarre denaro per gli investimenti. “Alla fine, la situazione è migliorata, ma non ha attirato tanto denaro quanto previsto”, spiega Troppo testo Emil Aprazid, esperto dell’ecosistema imprenditoriale italiano. Inoltre, mostra che le startup non sono così grandi e non hanno molto da offrire come incontra altre innovazioni. Ma, spiegano dall’ecosistema, il desiderio c’è.

In definitiva, afferma, il modello normativo ha favorito gli investitori italiani. E mentre è previsto un effetto farfalla, non è così grande come l’ecosistema sta cercando. “E ‘stato molto lento”, dice.. Ciò ha lasciato l’Italia dietro ecosistemi di tipo spagnolo. Anche il sentimento degli investitori non ha aiutato molto, nonostante la crescita nei paesi vicini. “Per loro è ancora un mondo strano ed è molto rischioso investire in nuove società”, aggiunge. Oggi, dicono dalla folla di TechChill, questo sta cambiando.

Nell’ecosistema italiano sono stati investiti oltre 5.000 milioni di euro, di cui 1.000 milioni corrispondono all’ultimo anno, Il paese ha un record nella sua storia imprenditoriale. Nel processo, un cambiamento essenziale: la creazione di un fondo pubblico – come l’ENISA in Spagna – che incoraggerebbe un ecosistema ancora più fiacco.

Startup dall’Italia, ancora con sede all’estero

L’ecosistema imprenditoriale italiano incolpa uno dei problemi che ha il suo specchio anche in Spagna. Le start-up locali devono aprirsi per ottenere l’accesso al capitale straniero Sede legale in Delaware, California o Cambridge. First Cabify, Travelperk, Domestika o Fever hanno imballato i loro bagagli fiscali in altre regioni a causa della richiesta dei partner. L’Italia è la stessa.

“L’imprenditorialità in Italia è come in nessun altro posto, ma la struttura legale e burocratica non è molto buona”, afferma Abrazid. E questo nonostante una legge inaugurale incoraggia gli investimenti nel Paese. Con tutto, Vengono generate due diverse pagine. Quel capitale straniero va di pari passo con alcune persone locali, il che elimina problemi e sforzi. O meglio, ha chiesto la rimozione dell’ufficio delle imposte dall’Italia. Ad oggi, quest’ultimo è più popolare in questo momento per l’ambientalista locale.

Fa male all’Italia? Aprazid sottolinea che il pensiero locale è qualcosa che deve essere bandito dalla coscienza italiana. “Le aziende con sede fiscale fuori dal Paese hanno i loro dipendenti e tutti i loro beni in Italia, quindi non è un problema così grave”, ha analizzato. “Serve un cambio di mentalità”.picco.

Come la Spagna – che mantiene ancora un ecosistema molto più ampio di quello italiano – la regione ha bisogno di un’industria internazionale. A differenza della Francia, che è rimasta una potenza all’interno dei propri confini, il resto della regione ha dovuto cercare l’espansione in altri mercati. Insieme ai paesi baltici che forniscono un terreno comune per gli imprenditori I maiali dovrebbero seguire quel percorso.

Un ecosistema fuori dalla capitale

Se la Spagna mantiene l’eterna lotta contro il Madrid. Con Barcellona, ​​Valencia e Malaga in lotta per un posto in gara, in Italia sono chiare: Milano è il centro del commercio. Questo è innegabile. Roma è per i governi centrali e il turismo. Per la sua posizione strategica, inoltre, la sua vicinanza al resto d’Europa ha le stesse regole della Catalogna nel caso della Spagna.

“Ecco dove sono i soldi”, dice l’esperto. E dov’è la borsa e gli incontri internazionali. “Puoi creare una startup ovunque nel paese, ma se vuoi entrare in contatto con gli investitori, devi venire qui”.

Come in altri paesi della regione europea, la mobilità è uno dei suoi punti di forza. Aehra è una società di fatturazione italiana, ovviamente, di Milano, con uno scopo Gareggia contro Tesla con un modello di SUV 100% elettrico Ora sta anche cercando di conquistare l’America. Ma anche attività legate alla scienza, alla farmacia, alla biotecnologia e alla salute. Come ultimo punto di svolta nell’ecosistema italiano, anche l’industria spaziale ha avuto un forte impatto sulla regione. D-Orbit, fondata nel 2011 a Milano, opera con il business delle strutture di rilascio.

Tuttavia, ci sono pochi unicorni italiani nella lista nazionale. Il paese continua 1.000 milioni nella scala delle società di valutazione. Youx – startup milanese dedicata alla moda–, Depop –una specie di Wallapop locale– e Scalapay –fintech, l’ultima nel settore dei pagamenti– sono le uniche che si possono dire di quel gruppo. La ragione di questo numero basso è, ovviamente, le politiche fiscali.

La questione della politica italiana di estrema sinistra

Il mondo sta attraversando un momento difficile. Mentre in Brasile, il saldo si inclina leggermente verso le politiche di sinistra di Lula, leggermente al di sopra di quelle di Bolsonaro. L’Europa continua il suo cammino nel campo del conservatorismo. E, in questo, Spagna e Italia mantengono una traiettoria simile. Almeno questo è dimostrato dalle ultime e più recenti elezioni nazionali italiane. Georgia Meloney è stata la vincitrice indiscussa delle elezioni di una settimana fa. Insieme alle proposte politiche conservatrici sull’immigrazione o sulle idee familiari, le prospettive economiche sono un punto debole nella campagna presidenziale.

Come in altri paesi dell’Eurozona, anche nel paese la crisi inflazionistica è stata risolta. Per questo motivo, tutte le parti sono limitate a posizioni sfumate sulla questione. Nel caso di Meloni, Con una visione decisamente negativa degli investimenti esteri nel Paese, Non molto è stato detto sui piani per una zona nazionale per l’imprenditoria.

Secondo Afrazit, “è ancora troppo presto per fare previsioni, ma i piani del governo dovrebbero includere l’incoraggiamento dell’innovazione”. Principalmente con la questione della finanza pubblica e del rapido sviluppo del settore tecnologico nei rapporti con la Cina.