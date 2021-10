NetEase acquisisce Grasshopper Manufacture, un Suda 51 . Studio

goichi nero O conosciuto nel settore come Suda 51 È uno degli sviluppatori e creatori più “esotici” del settore, I loro prodotti insieme a Grasshoper Manufacture hanno un carattere unico inconfondibile.

Quello che fa Suda51 è noto per essere ammirato da un certo pubblico, motivo per cui Grasshopper è uno studio con risorse abbastanza limitate e ha bisogno di grandi partner strategici, motivo per cui è Suda51 ha annunciato che il suo studio è ora parte di NetEase, Al riguardo le seguenti osservazioni.

NetEase Games comprende i punti di forza di Grasshopper Manufacture ed è pronto a supportarci, è un partner molto affidabile. NetEase Games sarà principalmente responsabile della consulenza sulle nostre attività di pianificazione aziendale e della fornitura di finanziamenti adeguati per lo sviluppo del gioco. Saremo responsabili della creatività e della produzione dei giochi per assicurarci di continuare a mantenere il “sapore di cavalletta” coerente e la qualità di gioco per cui siamo conosciuti. Inoltre, riceveremo anche un forte supporto dal team NetEase di migliaia di artisti ed esperti tecnici in termini di design del gioco e garanzia di qualità.

La fabbrica di Grasshopper sarà uno studio molto più forte

come lo apprezzi? Goichi Soda è contento di quello che accadrà allo studioQuesta acquisizione consentirà loro di esplorare la loro creatività senza troppi inconvenienti. Grasshopper è lo studio responsabile di giochi come Killer is Dead o Lollipop Chainsaw.

Ultimamente sarà creativo Ha detto che vorrebbe sviluppare un nuovo titolo di Deadpool E che il suo studio ha già nuovi progetti, ti consigliamo di guardare Generation Xbox per ulteriori notizie.