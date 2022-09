Netflix annuncia il proprio studio di sviluppo di giochi

Netflix Progressi nei suoi piani per entrare nel mercato video gioco Creando il proprio studio di sviluppo a Helsinki, in Finlandia, che contribuirà alla creazione dei titoli originali.

La società di radiodiffusione ha creato il suo nuovo studio di trasmissione Sviluppo di videogiochi Nella capitale finlandese, la città che riunisce “alcuni dei migliori talenti di videogiochi al mondo”, mentre la costruiscono da zero. Marco Lastica presiede, come si legge in una nota sul suo blog.

Questo nuovo studio si unisce allo studio che Netflix già possiede a Helsinki insieme a Next Games, quelli di Night School Studio e Boss Fight Entertainment, che insieme creeranno videogiochi per coprire i diversi gusti degli utenti della piattaforma di streaming.

L’intenzione della società in creare giochi originali, Da distribuire al tuo servizio senza pubblicità o acquisti privilegiati. Ha spiegato che la creazione di un gioco “potrebbe richiedere anni” e che attualmente sono nei primi passi per costruire i loro studi di videogiochi.