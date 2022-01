Netflix aumenta i prezzi per i suoi piani negli Stati Uniti – NBC Bay Area

NEW YORK — Netflix sta aumentando i prezzi per i suoi clienti di streaming video live negli Stati Uniti e in Canada, a meno di un anno e mezzo dall’ultimo aumento dei prezzi, poiché aumenta la concorrenza di altri servizi di streaming.

Los Gatos, in California, ha dichiarato venerdì che i prezzi aumenteranno di $ 1 a $ 2, a seconda del piano. Il piano “standard” adottato dalla maggior parte delle persone aumenta di $ 1,50 a $ 15,50.

Gli aumenti dei prezzi sono diventati una caratteristica regolare di Netflix, che sta affrontando la saturazione nel mercato statunitense. Dei 213,5 milioni di abbonati Netflix, circa 74 milioni si trovano negli Stati Uniti e in Canada. Ha ottenuto un afflusso di abbonati globali all’inizio della pandemia, ma sta investendo nei videogiochi poiché sembra espandersi oltre i film e la televisione.

Negli Stati Uniti, il piano Netflix più costoso sale da $ 2 a $ 20; Il tuo piano base aumenta da $ 1 a $ 10.

I piani variano in base a variabili come il numero di schermi su cui gli utenti possono guardare Netflix contemporaneamente e il numero di telefoni o tablet che possono scaricare. L’azienda spedisce ancora i DVD per posta su un servizio che richiede un piano separato.

L’aumento di prezzo è in vigore da venerdì. Netflix avviserà i clienti via e-mail e all’interno dell’app Netflix prima che venga applicato il nuovo prezzo. Anche i clienti di New York, Alabama e Louisiana sono stati colpiti dalle nuove imposte locali sulle vendite, che secondo Netflix sono dovute all’aggiunta di videogiochi al servizio.

L’aumento dei prezzi comporta il rischio che le persone annullino. Netflix è ancora il servizio di streaming dominante negli Stati Uniti, ma altri, come HBO Max e Disney+, hanno guadagnato popolarità.

Le azioni Netflix sono aumentate nel tardo trading dopo la notizia di uno spread di aumento dei prezzi. Il titolo ha chiuso in rialzo di $ 6,49, o dell’1,3%, a $ 525,69. La società ha annunciato giovedì i risultati finanziari del quarto trimestre.