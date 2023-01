Netflix cancella la seconda stagione di Inside Job

Netflix Bravo inizia nel 2023. piattaforma di trasmissione Lavoro interno annullato decidendo di non rinnovarlo per una seconda stagione. Quanto sopra è confermato dal creatore del progetto Shion Takeuchi.

Netflix ha deciso di cancellare la seconda stagione di Inside Job. Nel corso degli anni, questi personaggi sono diventati persone reali per me e ne sono devastato. Dal non poterla vedere crescere”.

Come l’ha citato l’autore I personaggi della sua opera trovano la loro fine e la loro felicità, per concludere Per non lasciare le masse nel dubbio su quanto accaduto.

A tutti quelli che l’hanno vista, Grazie per averci seguito. Anche se sono triste, sapere che ci sono persone là fuori a cui importa mi ha aiutato molto. su questi personaggi, tanto quanto me.

dentro il lavoro Descrizione Un gruppo di persone che ha studiato le principali cospirazioni del mondo Come se fosse vero che l’uomo ha raggiunto la luna. Il primo era di 10 episodi f Il sequel avrebbe dovuto avere la stessa quantitàma Netflix ha deciso di non farlo.

Questa serie si aggiunge a 1899un altro prodotto che Netflix ha annunciato con “fanfara” e quello Ha deciso di non continuare dopo la sua stagione di debutto. A sua volta, mentre questi programmi sono stati cancellati, Merlina sta ricevendo la sua seconda stagione.