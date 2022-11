Netflix conferma la serie e il film di Gears of War

equipaggiamento da guerra, uno dei franchise Xbox più popolari, riceverà un doppio adattamento su Netflix. La piattaforma Stranger Things e The Witcher ha annunciato il rilascio di film con immagini realiche sarà seguito da un file Serie animate per adulti.

Il film live-action sarà il primo ad essere realizzato e seguirà la serie animata. Netflix funzionerà con i file Alleanzagli attuali sviluppatori di questa saga di Microsoft.

Ma lasciano la porta aperta per altre storie da seguire in futuro, ha confermato Twitter. Chiameranno Dave Battista Per interpretare Marcus Phoenix?

Potevo equipaggiamento da guerra Diventare un altro franchisee superstar di Netflix nei prossimi anni? marzo Henry Cavill Da The Witcher non fa ben sperare per la serie Geralt di Rivia, dal momento che Cose strane Gli restava solo un round.

Gears 5. Gameplay comparativo Xbox Series X vs. One X

Netflix aggiunge Gears of War alla sua lista di mod per videogiochi

Il Film o TV basati sui videogiochi Adesso sono in aumento. Forse è stato il successo dei film di Sonic, o (sicuramente) la necessità che le piattaforme di streaming generino contenuti casuali per mantenere gli abbonati.

E poiché i supereroi Marvel e DC hanno già dei proprietari, come le piattaforme Netflix e Amazon Prime Video Devono essere in grado di trovare IP interessanti… e hanno cercato videogiochi, poiché sembrano esserci torte per i diritti dei franchise più popolari.

Entra nell’elenco Mod di videogiochi fondare God of War, Fallout, Disco Elysium o ci vogliono due Su Amazon Prime Video.

D’altra parte, Netflix sarà la casa Gears of War, Bioshock, Horizon Zero Dawn e Assassin’s Creed (più animazioni per Sonic, Splinter Cell, Tomb Raider…).

equipaggiamento da guerralo sparatutto in terza persona in cui Marcus Phoenix guida la resistenza umana contro le locuste, compie 16 anni oggi, 7 novembre.

L’ultima puntata della saga per Xbox One è stata ingranaggio 5 Nel 2019, ma la sua continuità su Xbox Series X è garantita Cliff Plezinskiil creatore della trilogia originale su Xbox 360 di Epic Games, pensa che i giochi moderni siano fantastici, ma mancano di cuore.