Netflix ha rivelato perché è stato cancellato nel 1899 e cosa accadrà ora

in questa notizia

L’anno 2023 è iniziato con novità per i miei fan Netflixma anche È arrivato con alcune delusioni. Dal 2020, la piattaforma di streaming Aggiungi 25 indirizzi a un file Elenco delle serie cancellate.

Pochi giorni fa, ha confermato che uno dei suoi più grandi successi non avrà una seconda stagione, che è stata prodotta Controverso nei social network.

Dal momento che è stato aggiunto al catalogo, 1899 Sono rimasto diverse settimane TOP 10 del mondo. comunque, il Serie A Diretto da Baran Bo UdarGestore scuroha annunciato un triste finale: è stato cancellato.

I ricercatori chiedono il ritiro dei vaccini Moderna e Pfizer a causa degli effetti collaterali, quindi cosa trovano?

Pensionati ANSES: pochi giorni dopo la conferma del primo aumento, ampliano il budget per il pagamento extra di febbraio 2023

Perché Netflix ha cancellato 1899?

Attraverso una dichiarazione sui propri social network, il Serie creata Hanno affermato: “È con il cuore pesante che dobbiamo informarvi che 1899 non sarà rinnovato. Ci sarebbe piaciuto concludere questo fantastico viaggio con una seconda e una terza stagione come abbiamo fatto con Dark, ma a volte non è così. vai come previsto. Questa è la vita.

Dal 2020, la piattaforma analizza i numeri per indicare quali serie dovrebbero continuare. È il vero motore dietro le decisioni che prendi “tasso di completamento”.

La serie 1899 si è accumulata circa 260 milioni di ore di visualizzazione nelle prime settimane. tuttavia, Solo il 32% ha terminato la serie. Un altro fattore decisivo è stato Alto costo di produzione. Va notato che il bar tedesco è stato uno dei prodotti che ha richiesto più budget a causa della complessità della sua storia.

La buona notizia per i pensionati: a febbraio fanno pagare extra e aggiungono vantaggi

Personale di Commercio: Con un sicuro aumento, questo è lo stipendio per il mese di febbraio 2023

Qual è l’anno 1899?: un riassunto

La serie ruota attorno a un gruppo di immigrati europei che si muovono verso New York su un piroscafo. Quando avvistano un’altra nave che naviga in alto mare, il loro viaggio prende una svolta inaspettata e sinistra. Una rete di misteri e segreti del passato trasforma la destinazione finale in un incubo.

La sinossi ufficiale recita: “L’anno è il 1899. Quando misteriosi eventi alterano la rotta di una nave di emigranti diretta a New York, un complesso mistero inizia a svelarsi per i suoi sconcertati passeggeri”.

1899: Cast

All’interno del cast principale ci sono: Emily BeechamE Aneurin BarnardE Andrea BeechamannE Michele Bernardo, Marsij Musial, Lucas Toncin, Rosalie Craig e Clara Rosger.

Mercado Libre sta cambiando e ora tutto è più caro: quanto andranno i prezzi

Vaccino COVID: scopri gli effetti collaterali legati a gravi malattie croniche

1899: Introduzione