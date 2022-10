Netflix integra Integral Ad Science e DoubleVerify come partner per misurare il suo posizionamento con gli annunci

Tra poche settimane iniziano i lavori negli Stati Uniti d’America Sarà la versione supportata dalla pubblicità di Netflix e diretta Integral Ad Science (IAS) e DoubleVerify collaborano per certificare l’aspetto delle campagne degli inserzionisti. indica che Adagio, che cita fonti del settore che confermano la partecipazione di entrambe le società come parte delle specifiche di offerta della piattaforma. La misurazione fornita da entrambi aiuterà il gigante dello streaming a difendere meglio la sua intenzione di addebitare un CPM di circa $ 65 che potresti voler aumentare alla fine a 80.

Sia IAS che DoubleVerify forniscono tradizionalmente informazioni dettagliate su quando e in quali circostanze è stata mostrata una pubblicità o sulla sicurezza del marchio, oltre a garantire che l’impressione non sia stata creata in modo fraudolento. Questi aspetti sono fondamentali per l’ambiente della TV connessa, in cui i problemi sono comuni per gli inserzionisti è in aumento Mentre la pianificazione passa al livello di supporto. Ma è probabile che queste metriche saranno integrate da metriche di altri partner che possono collegare in modo più efficace le campagne alle conversioni desiderate dalle aziende..

La piattaforma risponde così alle richieste degli inserzionisti di misurazione indipendente da parte di terzi.

In teoria, la fusione di entrambi servirebbe a Netflix per attirare gli inserzionisti scettici sulla pianificazione della loro versione con annunci, A causa del suo costo di avvio relativamente alto e delle limitate capacità di vendita al dettaglio. I media professionisti hanno recentemente notato che una delle richieste più frequenti da parte di aziende e agenzie che Netflix ha contattato per offrire loro l’acquisto di spazio è stata in particolare l’introduzione del ridimensionamento indipendente.

La dimensione dell’attività pubblicitaria della piattaforma è ancora sconosciuta, ma MoffettNathanson stima che potrebbe raggiungere 2.700 milioni di dollari nel 2025E il Anche se rappresenterà solo il 7% del conto totale. Stime interne gestite da Netflix indicano che ne conterrà alcuni 40 milioni di utenti entro la fine del 2023.

Dal canto loro, i nuovi soci dell’azienda stanno vivendo un momento di grande vivacitàin attesa dei risultati del terzo trimestre che verranno annunciati nei prossimi giorni: DoubleVerify Il suo reddito è balzato del 43% nel secondo trimestre E ha sollevato le previsioni di fatturazione per l’intero anno, mentre IAS migliorato del 34% Grazie all’avvento della sua soluzione di marca per gli annunci automatizzati.