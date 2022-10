Netflix pubblica il teaser di “Love with Bail 2” e rivela la data di uscita | Cinema e televisione

Netflix La sua seconda stagione sta per arrivare amore in garanzia Che questa volta sarà con Destinazione Sardegna.

Per riscaldare i motori, la piattaforma ha rilasciato il suo primo teaser con un tratto Sei nuove coppie Che pregano pronti a mettere alla prova il loro amore, in e con il Paradiso In palio 100.000 euro.

Presentato dalla realtà Monica Arancio Prodotto da Fremantle Media, in arrivo 10 novembre Nella sua edizione più esclusiva.

Ecco come funziona “l’amore su cauzione”.

Le coppie arrivano pronte a mettere alla prova il loro amore, questa volta in Sardegna.

insieme a In palio 100.000 euroogni duo dovrà affrontare “scoperta degli occhi”un rilevatore che analizza i cambiamenti involontari che si verificano negli occhi quando si mente, il che aggiungerà un premio in denaro con la verità o lo diminuirà ad ogni bugia.

I single che visitano i villaggi non sono destinati a conquistare una persona in particolare, ma possono instaurare una relazione con qualsiasi partecipante, che porterà a relazioni inaspettate.

anche in Amore con Sicurezza: Destinazione Sardegna I video che le coppie guarderanno non saranno sempre reali e potrebbero essere manipolati, il che metterà ancora più alla prova la loro fiducia.