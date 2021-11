Netflix: Quattro trucchi interessanti sulla piattaforma di streaming

La società ha segreti nascosti che possono avvantaggiare i suoi abbonati. Foto: quotecatalog.com – Flickr.

Netflix È uno dei servizi di streaming più utilizzati a livello globale. Ancora di più con la popolarità gioco del calamaro, che è diventata una tendenza globale e ha permesso di attirare nuovi abbonati alla piattaforma. Tuttavia, questo servizio che ci ha aiutato a rilassarci in caso di pandemia, ha alcuni segreti che possiamo applicare senza problemi.

Si tratta di 4 dati che non conoscevi sulla piattaforma, gli stessi dati che consentono una migliore interazione e curiosità per i consumatori, che cercano più comodità su Netflix. Scoprili di seguito.

TRUCCHI NASCOSTI NETFLIX

Visualizzare contenuti con qualcuno lontano è la cosa migliore che possa succedere Per mantenere la connettività durante la visione di una serie o di un film sul servizio di streaming. C’è un’estensione disponibile in Google Chrome chiamata “Festa Netflix”, che consente agli utenti remoti di visualizzare contemporaneamente e in maniera completamente sincronizzata qualsiasi contenuto presente sulla piattaforma. Non sono necessarie modifiche successive.

Puoi anche personalizzare i sottotitoli della piattaforma. Sono noti per essere di colore bianco, con caratteristiche predefinite e ombreggiati in parallelo per una facile lettura. Tuttavia, per apportare la modifica, devi solo seguire il seguente percorso: Altro > Account > Il mio profilo > Look didascalia . Con questo avrai molte opzioni per personalizzare la traduzione.

Se si verifica un problema, Puoi usare l’Aiuto Netflix, che funziona davvero. Chiunque abbia un account può accedere help.netflix.com/en/ Dove ci sono opzioni per “Chat dal vivo” (Avvia una chat dal vivo) o Chiama (Contattaci).

finalmente, Esistono codici specifici creati per Netflix che consentono la fornitura di categorie e sottocategorieS. A seconda del genere della serie o del film, avrà la propria icona di ricerca per una migliore navigazione. Per usarlo, devi inserire questo URL: http://www.netflix.com/browse/genre/xxx, dove è “xxx” , lo sostituirai con il codice che utilizzerai.

GIOCHI NETFLIX ORA DISPONIBILI

Dopo una fase di test relativamente breve in alcune aree, Netflix Ha lanciato ufficialmente la propria divisione di videogiochiDisponibile per tutti gli utenti abbonati al servizio di streaming. Giochi Netflix Continua la missione autoimposta dall’azienda di intrattenere il suo pubblico attraverso una varietà di contenuti ed è ora disponibile in tutto il mondo.

File illustrativo foto del logo Netflix 24 marzo 2020. REUTERS/Dado Rovich

“Che tu sia dell’umore giusto per un gioco casuale che puoi iniziare da zero o un’esperienza coinvolgente che ti permetta di immergerti nelle tue storie preferite, vogliamo iniziare a creare un catalogo di giochi che includa qualcosa per tutti. Questa esperienza incredibilmente divertente è un’avventura che è appena iniziata e ci piacerebbe farne parte”, ha spiegato. Di cui “ Mike VerduVice President of Game Development nell’annuncio ufficiale della piattaforma.

Il catalogo non è traboccante di titoli, ma contiene un set iniziale di cinque giochi per cellulari: Cose più strane: 1984e Stranger Things 3: Il giocoe Hai altre informazioni su questo evento?e esplosione di carte e oscillare (su). A parte ulteriori aggiunte previste nei prossimi mesi, è anche possibile che più di uno studio sia interessato a sfruttare la potenza dello streaming di Netflix per promuovere i propri titoli, il che è di buon auspicio per la piattaforma nei prossimi anni.

A settembre, Netflix ha acquisito la società Studi della scuola serale, de ufficiale OxenfriSi aspettavano che non avrebbero acquistato tutti gli studi che incrociavano sul loro cammino, ma avrebbero adottato un approccio più “opportunistico”, valutando ciò che lo studio potrebbe offrire per sfruttare al meglio le sue capacità.

Continuare a leggere