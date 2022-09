Netflix riceverà tre giochi per dispositivi mobili gratuiti* da Ubisoft

Netflix Continua a sforzarsi di offrire giochi gratuiti ai suoi abbonati, anche se la maggior parte di loro non sa nemmeno che esistono e quelli che lo fanno semplicemente non li giocano. nonostante Solo l’1% degli abbonati Netflix accede a questi giochigratis, senza pubblicità o microtransazioni, l’azienda continua a fare nuovi titoli, e questa volta, da studio intensivo.

Netflix ha annunciato che conterrà tre nuovi giochi per dispositivi mobili da Ubisoft. Tutti loro sono franchise prestabiliti all’interno dello studio francese.

Quali giochi Ubisoft avrà Netflix?

Assassino della dottrina

Dopo aver annunciato che Netflix sta sviluppando una serie di Assassino della dottrinanotizia che abbiamo potuto apprendere al 15th Anniversary Show, non sorprende che anche il titolo mobile basato sul franchise sia in fase di sviluppo.

Sappiamo che Ubisoft sta sviluppando un gioco per cellulare Assassin’s Creed con nome in codice Jade, ma non sarà il titolo esclusivo di Netflix.

cuori coraggiosi

seguito diretto di Cuori valorosi: La Grande Guerrapluripremiato, è in sviluppo esclusivamente per gli abbonati Netflix, guidati dallo stesso core team che ha creato il primo.

Grande ricerca di bottino epico

Un altro sequel diretto del popolare gioco Ubisoft. Questa volta, al gioco i cui server sono stati chiusi nel 2016.

Per quanto riguarda l’alleanza, sia Netflix che Ubisoft hanno commentato che:

Siamo entusiasti di lavorare con Ubisoft, il cui track record non è secondo a nessuno nella creazione di mondi indimenticabili per i fan. Questa partnership darà ai nostri membri l’accesso esclusivo ad alcuni dei franchise di gioco più eccitanti mentre continuiamo a creare un catalogo di fantastici giochi per dispositivi mobili per i nostri membri in tutto il mondo. Mike Verdo, vicepresidente dei giochi di Netflix

Mentre continuiamo a creare fantastiche esperienze su tutte le piattaforme, siamo entusiasti di collaborare con un partner innovativo e creativo come Netflix. Credo che questa partnership sarà una grande opportunità per i membri di Netflix di continuare a esplorare i nostri mondi e il nostro sui dispositivi mobili. Jean-Michel Detoc, Direttore dei servizi mobili di Ubisoft

Quando arriveranno i giochi Ubisoft su Netflix?

Senza una data di partenza specifica, si stima che i tre giochi arrivino 2023.

È interessante notare che Netflix si impegna a mettere a disposizione dei propri abbonati giochi con le seguenti caratteristiche fisse: