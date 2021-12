New Bully 2 rivela maggiori dettagli sul suo sviluppo e cancellazione

I membri di Rockstar New England, che hanno preferito rimanere anonimi, hanno discusso di questo ambizioso progetto.

Molte cose sono già state dette In giro bullo 2, il sequel del popolare Rockstar Games, che non ha mai visto la luce del giorno. Ora, grazie Rapporto da GameInformer, sappiamo nuovi dettagli Sulla triste storia dietro questo progetto, comprese le informazioni su cosa sarebbe stato, se fosse stato rilasciato al pubblico.

Il progetto ha dovuto aspettare a causa di altri giochi che avevano problemi più grandi“Rockstar New England voleva essere il ragazzo d’oro dell’azienda, ma era troppo importante Difficile Quando è stato Rockstar North a produrre tutte le uova d’oro in quel momento, ha menzionato uno “sviluppatore sconosciuto”. Vivere all’ombra di qualcuno grande come Rockstar North, e cercare di derubare questo posto, è molto difficile e quasi impossibile“.

Il rapporto rileva che Rockstar New England era molto entusiasta dello sviluppo di Bully 2, ma il progetto avrebbe dovuto rimanere tale in attesa, a favore di titoli che hanno incontrato grossi problemi durante il loro sviluppo, come Max Payne 3 S Red Dead Redemption.

Lo studio Mad Doc Software è stato acquisito da Rockstar nel 2008, che Rinominato Alla Rockstar New England. Come da tradizione, ogni investimento nello studio doveva dimostrare che l’acquisto “valeva la pena” lavorando a un “lancio interessante” per l’azienda. Nel caso del New England, quel titolo era Bully 2.

Il gioco ha avuto una stima di 6-8 ore di contenuto finaleMarc Anthony RodriguezIl titolo era giocabile, Come abbiamo sentito prima, e’ stato un omaggio a da 6 a 8 ore del contenuto finale Marc Anthony Rodriguez, un ex analista di Rockstar NYC. Ci sono state missioni con Go Kart e persino un riferimento ai Simpson all’interno di Kamp Krusty. Bully 2 ha accennato a The Goonies, Porky e molti altri NPC che camminano e fanno le faccende, tra le altre cose, ma niente di tutto questo è chiaramente fuori sviluppo.

Rockstar Games non ha condiviso nulla su Bully 2, ma grazie a segnalazioni come questa sappiamo che il progetto regalo, e anche sulla buona strada, ma sono stati presi in considerazione altri titoli più importanteHanno rubato lo sforzo e l’esperienza del team responsabile di questo videogioco.

Di più: bullo 2 S giochi rock.