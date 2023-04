New International Symposium: Quantum America si concentra sulle tendenze del servizio pubblico in America Latina

Negli ultimi anni, il settore energetico ha subito profondi cambiamenti nel suo paradigma. Le fonti energetiche rinnovabili, il progresso tecnologico e la digitalizzazione hanno permesso la democratizzazione dell’energia, al punto che oggi l’utente diventa anche protagonista del sistema attraverso l’autoconsumo o la generazione distribuita.

Il cambiamento che rappresenta un adeguamento nell’organizzazione dei servizi pubblici, per cui è necessario per le persone che lavorano nel settore energetico ampliare le proprie conoscenze, formarle e formare una rete di contatti, al fine di implementare soluzioni secondo le migliori pratiche del settore e per fornire più servizi ai clienti che richiedono maggiore flessibilità e flessibilità Rete, affidabilità, digitalizzazione e maggiore qualità.

Alla luce di ciò, si pone la questione di come tenere il passo con le migliori pratiche e tendenze. In regolamentazione e tariffe, come ottenere vantaggi competitivi sul mercato e quali sono le strategie più efficaci per far fronte a tali cambiamenti.

Questo è il motivo da allora L’America quantisticaun’entità con oltre 25 anni di esperienza nelle utilities focalizzata principalmente su elettricità, gas naturale, acqua e trasporti, offrendo un Un nuovo simposio internazionale sulla regolamentazione dei servizi pubblici e il calcolo delle tariffeche si svolgerà presso l’Hotel Villa Huinid a San Carlos de Bariloche (Argentina) tra un giorno e l’altro Dal 12 al 16 giugno 2023.

Quali sono i vantaggi di partecipare a un seminario di questo tipo e quale valore aggiunto fornisce? Comprenderà 44 presentazioni in sessioni simultanee, che saranno tenute da 14 relatori con una media di 20 anni di esperienza nella consulenza e come relatori a conferenze internazionali.

“I partecipanti potranno acquisire la conoscenza completa dell’intera regione per comprendere le migliori pratiche, tendenze e soluzioni applicate in America Latina e nel mondo, e quindi implementarle nel loro campo”, ha spiegato. Fernando Damontedirettore di Quantum America in conversazione con energia strategica

Va aggiunto che questo schema consente ai partecipanti di adattare le proprie esigenze e interessi e di compilare il proprio programma durante la settimana. In tal modo, ottengono un’esperienza coinvolgente equivalente a un programma esecutivo di 30 ore, specifico per organizzazione, prezzi, indicazioni e soluzioni.

“In altre parole, questo evento è l’ideale per chi cerca di tenersi al passo con gli ultimi sviluppi della regolazione e vuole conoscere le migliori pratiche, in quanto fornisce una conoscenza approfondita di un aspetto specifico della regolazione del servizio pubblico”, ha continuato Damonte.

Il ventesimo simposio presentato da Quantum features Capacità limitata di 100 personeche consente un maggiore contatto e interazione tra partecipanti ed espositori, che incoraggia discussioni partecipate e la ricchezza di esperienze internazionali che vengono scambiate durante l’incontro.

E una delle grandi anticipazioni di questa opportunità, la prima post-pandemia, è trasmettere l’urgenza del cambiamento per implementare metodologie che accelerino l’integrazione delle fonti energetiche rinnovabili e delle nuove tecnologie nella rete, oltre a coinvolgere l’utente come protagonista membro dei servizi pubblici.

“Abbiamo bisogno di professionisti che siano campioni del cambiamento, ed è importante che i professionisti che lavorano per le aziende e le autorità di regolamentazione siano formati. Inoltre, il rafforzamento delle associazioni di difesa dei consumatori la cui visione apporta conoscenze tecniche al processo normativo è essenziale per consentire una presenza di consumatori leader .”

La quota di iscrizione per questo evento è disponibile all’indirizzo Sito ufficiale di Quantum AmericaCosì come il palinsesto e programma del seminario. Mentre le persone interessate che vogliono maggiori informazioni possono contattare mcgaleotti@quantumamerica.com.

accanto a, lettori energia strategica Godrai di uno sconto esclusivo al momento della registrazione Il ventesimo simposio internazionale sulla regolamentazione dei servizi pubblici e il calcolo delle tariffeutilizzando il codice “energia strategica”.