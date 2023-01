New Osaka a Punta del Este: sontuoso ceviche, tatami cabanas e drink ispirati al mare

Dopo, dopo Chiude un corso di successo nel quartiere Palermoil ristorante Ōsaka Atterrato di nuovo quest’estate punto orientale Con una filiale nell’esclusiva spa José Ignacio.

Guidato dall’imprenditore gourmet Agustn Latorre, lui Nikkei Food Restaurant – con sedi a Buenos Aires, Lima e Miami – Dice di essere tornato sulla costa orientale con una proposta che fonde le tradizioni culinarie del Giappone e del Perù In una stanza a due piani con Vista panoramica di Playa Brava.

con fascino stufe da esternospazio per eventi in a Giardino privato e tre Cabina tatami Per un’esperienza senza pari nell’esclusiva Esteo Spa, L’Osaka è andato giù con una buona parte dello staff che ha brillato a Buenos Aires.

Cosa stiamo provando? Ceviches con il pescato del giorno, Tre tipi di tiraditos (tra questi, Rocoto Usuzukuri con pescato del giorno, polpo croccante, emulsione di rocoto affumicato e avocado grigliato), makimono, nigiri e involtini.

La cucina è responsabile Lo chef Leandro Bouzada e Itamae Juan Matsuokache combinano tecniche giapponesi con sapori e ingredienti di origine peruviana.

“ Ōsaka È una sinergia che combina antiche tecniche giapponesi con i migliori sapori e ingredienti peruviani. Atmosfera informale, buona musica, luci soffuse e un bar internazionale Una proposta gastronomica unica che colpisce a tutti gli effetti Spiegano i creatori.

Consiglio del barNel frattempo, è stato progettato dal barista Nicholas Hernando Insieme a Il mare come fonte di ispirazione. Ci sono i cocktail leggeri e dissetanti pensati per la stagione estiva da Cristhian Vargas.

quando l’estate finisce, Osaka tornerà nel quartiere Palermo con una nuova location. e ipotesi di sopravvivenza Tra i migliori ristoranti dell’America Latina.