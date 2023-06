New York celebra il contributo della cilena Silvia Palacios Whitman alla cultura d’avanguardia

Per la prima volta da quando si è stabilita a New York nel 1961, l’artista multidisciplinare di origine cilena Sylvia Palacios Whitman (Osorno, 1941) presenta una retrospettiva del suo lavoro nella Grande Mela. La mostra, visitabile fino al 22 luglio all’Assemblea delle Americhe, ripercorre 50 anni della sua carriera, da offerte Manhattan storica degli anni ’70 – disegni inediti. Questa è la prima mostra personale dell’artista negli Stati Uniti.

sotto il titolo Sylvia Palacios Whitman: Tracciare una linea con il corpo (disegna una linea con il corpo), l’esemplare che segna Una vita intera dedicata non solo alla creazioneMa per l’esperimento, che si è aperto questo mercoledì a Manhattan in condizioni pericolose, una nuvola tossica copriva la città a causa degli incendi in Canada.

Palacios Whitman è un artista visivo esecutore Come pioniera, ha sperimentato il movimento e la danza contemporanea da quando si è trasferita a New York, dove è diventata rapidamente una figura di spicco nell’avanguardia artistica di Manhattan. Ha studiato pittura e scultura presso la Facoltà di Belle Arti dell’Università del Cile a Santiago, ma è stata presto superata dagli schemi artistici accademici quando New York ha spalancato le porte alla danza e al teatro come linguaggi artistici. Ha collaborato con molti creatori americani, come Roger Whitman, che ha sposato nel 1968, e con creatori internazionali. Nelle esibizioni soliste o di gruppo, Palacios Whitman ha sviluppato il proprio linguaggio coreografico, uno stile che ha incoraggiato la partecipazione di artisti inesperti abbracciando l’umorismo e l’inaspettato, con Puntelli effimeri, spesso fatti di carta o spago, che venivano gettati via dopo uno spettacolo.

Palacios Whitman ha presentato i suoi progetti al Whitney Museum e al Guggenheim, ma anche in piccole stanze nei quartieri scintillanti del sud-ovest di Manhattan, dove all’epoca cominciavano ad affacciarsi artisti come Andy Warhol. Il suo linguaggio coreografico è semplice ma surreale e tra i suoi disegni abbondano schizzi di performance, come se il disegno e la danza fossero vasi di comunicazione. Un innovatore onnicomprensivo, Palacios Whitman ha rotto le parti resistenti alle intemperie delle discipline e le ha create indipendentemente da linguaggi e forme. I disegni astratti di Whitman, a penna a sfera, alludono a questioni politiche, mentre le sue performance riecheggiano i suoi anni in Cile e la realtà dell’America Latina. Nel 2013, una selezione del suo lavoro è stata esposta al Whitney Museum come parte di una collezione dedicata all’arte a Manhattan negli anni ’70.

La mostra personale a lui dedicata dalla Society of the Americas si basa sullo stretto rapporto tra la sua pittura e la sua danza, come se fossero i suoi occhi o le sue braccia. “Sylvia Palacios Whitman è un’artista veramente multidisciplinare che naviga nella pittura e nella danza in un modo unico. Il suo lavoro è giocoso e coinvolgente, e presta particolare attenzione alla storia personale nelle sue creazioni”, afferma Rachel Remick, curatrice insieme ad Amy Iglesias Lukin, Cattedre d’arte per la Società delle Americhe. Una delle serie mostrate è quella con il titolo Visita per vedere Monkey e altre storie d’infanzia (1960-2019), sui disegni della sua infanzia in Cile ricreati e successivamente rivisitati per sei decenni.

La mostra Palacios Whitman è la seconda che la Society of the Americas dedica alla promozione del lavoro delle artiste del continente.

Iscriviti qui a le notizie Da EL PAÍS America e ricevi tutte le informazioni essenziali sull’attualità nella regione