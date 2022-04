Nexo e Mastercard lanciano la prima carta di credito con supporto crittografico

13 aprile 2022 | 12:46

Piattaforma di prestito di criptovalute nesso ha annunciato una partnership con una società di pagamenti globale, Carta di credito Master Cardper lanciare a prima carta di credito Dal mondo Supporto per criptovalute.

Questa è l’ultima mossa delle reti finanziarie tradizionali e delle criptovalute Unisciti alle forze Piace risorse digitali Sono diventati mainstream.

Nexo seleziona quella carta, ed è già Disponibile in alcuni paesi europeiconsente agli utenti Spendi senza vendere le tue risorse digitalicome Bitcoin, che viene utilizzato come garanzia a supporto del credito concesso.

Ha spiegato che la plastica è legata a una linea di credito offerta da Nexo e supportata da criptovaluta, oltre alla possibilità che venga utilizzata in… 92 milioni di aziende Da tutto il mondo accettano Carta di credito Master Card.

Il #NexoCard qui! Benvenuto nell’unica carta che ti consente di spendere valore # crittografa senza venderlo!#hodel Spendendo con la tua carta Nexo unica collegata direttamente alla tua linea di credito istantanea Crypto! Prendi il tuo ora!

1/2https://t.co/saMvEgcgMg – Nesso 13 aprile 2022

Nessun vincolo di spesa

La società ha indicato che questa azione consentirà agli utenti Spendi fino al 90% del valore Custode delle tue risorse crittografiche.

“La carta non richiede rimborsi mensili minimi, nessuna commissione per inattività. Non ci sono commissioni di cambio fino a 20.000 euro ($ 21.600) al mese.

Nexo ha osservato che non ci sono restrizioni sull’importo che un cliente può fare Spendere o prelevare da una linea di credito aperta Gli interessi vengono pagati solo sull’importo del credito effettivamente utilizzato.

secondo tasso d’interesseha dichiarato che sarà dello 0% per i clienti che mantengono un rapporto prestito/valore pari o inferiore al 20%.

“Mastercard riconosce che le risorse digitali stanno rivoluzionando il panorama finanziario”, ha affermato Raj Damodharan, Head of Cryptocurrency and Blockchain Products and Partnerships presso MasterCard.

Con informazioni da Reuters

