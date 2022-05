Neymar al Chelsea? Quello che sappiamo sul presunto beneficio del blues

Le voci su un possibile interesse del Chelsea Neymar si sono rafforzate dopo la pubblicazione della rivista inglese FourFourTwo.

La notizia che Parigi Saint Germain Pronto per ascoltare le esibizioni Neymar Notizie sportive calde in Europa, anche dopo che la star si è mostrata dicendo che stava pensando di restare lì Francia. Questo giovedì, la rivista inglese Quattro per due Ha fatto un altro passo nelle indiscrezioni sul futuro del brasiliano, il che indica un possibile interesse da parte del Chelsea.

Secondo i media, l’attuale numero 10 di Parigi Saint Germain E la squadra brasiliana “entrerà nel progetto di rinnovamento del modello”, ora sotto il controllo del miliardario americano Todd Powell.

Tuttavia, secondo ESPNFinora non ci sono azioni concrete da parte di Chelsea iscriversi Neymar. Le informazioni dietro le quinte indicano che il potenziale attacco dei nuovi proprietari del club è stato trattato come una “speculazione” nei corridoi. Stamford Bridge.

Portare il brasiliano a Londra è stato per lui un “sogno fallito”. Roman Abramovichex proprietario di bluesChe ha provato a ingaggiare l’attaccante ancor prima del suo arrivo al Barcellona.

Ma in Inghilterra c’è un’altra squadra che potrebbe essere una destinazione più praticabile Neymar Ora il Newcastle.

Dopo essere stato acquistato dal Saudi Public Investment Fund (PIF), gestito da Mohammed bin Salman, principe ereditario dell’Arabia Saudita Regno Arabia Saudita, Essendo riusciti a rimanere nell’élite inglese, i Magpies dovrebbero assumere una posizione più aggressiva sul mercato europeo e sono alla ricerca di una firma per “fare rumore”.

E niente come l’attaccante brasiliano per questo.

Possibile trasferimento di Neymar Ha guadagnato forza in Europa dopo le informazioni che hai pubblicato ESPN Da cosa Kylian Mbappé Ha chiesto nelle sue trattative di rinnovare il suo contratto con Parigi Saint Germain Che il club avesse una rosa “più equilibrata” per cui poter lottare Champions League.

Secondo fonti ESPNOra gli occhi sono puntati su Neymar. Secondo il rapporto, il brasiliano è “sotto pressione” nel club. I rapporti indicano un clima di insoddisfazione per le prestazioni sportive della maglia n. 10, che ha giocato una stagione sotto il record.

durante l’evento Cinque di Neymar Jr in Qatar, Alla star è stato chiesto del suo desiderio di rimanere al Paris Saint-Germain la prossima stagione. Ed è stato enfatico: “Da parte mia, voglio restare. Non mi è ancora arrivato niente, ma rimango da parte mia”.

Fonti hanno anche detto a ESPN che a Doha non piace lo “stile di vita” della star, che non ha mai nascosto la sua passione per le feste. La vita fuori dal campo brasiliano è molto opposta a quella della vita Mbappé S Messiche preferiscono la segretezza, soprattutto nei social network.

Ma questo significa che Neymar sarà venduto dal PSG per raccogliere fondi e fare spazio a nuovi giocatori? Secondo le fonti, non è esattamente così.

I dirigenti senior del Paris Saint-Germain sanno che sarà difficile negoziare con il brasiliano, soprattutto dopo che il suo contratto con il club è stato rinnovato alcuni mesi fa fino al 2025.