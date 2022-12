Neymar ritira il trofeo per Pelé

EFE

Stella brasiliana Edson Arantes do Nascimento “Pelé”che è in cura per il cancro, ha ricevuto il premio “History Player”, che è stato ricevuto dall’attaccante. Neymar jr.

Neymar ha dichiarato: “Oggi è un giorno molto speciale per me. Volevo condividere che sono stato invitato dalla Budweiser per onorare Pelé con il premio ‘History Player’. Per me è un onore far parte di questo momento”. In un video postato su Instagram.

L’attaccante francese del Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana è stato incaricato di ricevere il trofeo dal marchio di birra americano, che è stato uno degli sponsor ufficiali della recente Coppa del Mondo in Qatar.

“Come sai, Pelé fa parte della mia storia. Re, il nostro amore e rispetto per te saranno eterni”, ha detto Neymar, tenendo in mano il trofeo placcato in oro con il nome della stella ottantenne.

Per Neymar, “L’onore è bellissimo e molto importante, non solo perché Pelé è l’unico giocatore a vincere tre Mondiali, ma anche perché ci sono già stati molti ‘giocatori della partita’ in diversi periodi del calcio, ma solo un ‘giocatore della storia’. “”.

Oltre al video, Neymar ha scritto online che Pelé è stato “colui” che “ha fatto del calcio il suo regno”, che “invece di creare guerre, le ha fermate”, che ha “usato il suo potere per incantare il mondo”, che ha “sfidato la supremazia”, ​​e che “era rispettato” e che “ha fatto la sua razza”.

Ha completato “colui” che “ha ispirato i giovani”, che “ha costruito un impero”, che “è riuscito a sollevare calici d’oro” e che “non è stato solo il migliore del gioco. È stato il migliore della storia”.

I suoi medici hanno detto mercoledì che Pelé era stato ricoverato in ospedale per tre settimane a San Paolo, con un cancro in peggioramento e ricevendo cure per “funzioni renali e cardiache compromesse”.

L’Albert Einstein Hospital, dove è ricoverato dal 29 novembre, ha detto Pelé, in cura per un cancro al colon, “rappresenta una progressione della malattia neoplastica e richiede maggiori cure rispetto alle anomalie renali e cardiache”.

L’82enne tre volte campione del mondo “rimane in ospedale in una stanza condivisa, sotto le cure mediche necessarie”, ha osservato il bollettino, e le sue due figlie maggiori hanno detto che Pelé passerà il Natale in ospedale.

Pelé è stato ricoverato in ospedale per tre settimane per rivalutare la chemioterapia contro un tumore al colon, che ha subito un intervento chirurgico nel settembre 2021, e per superare una “infezione respiratoria” scoperta giorni dopo.

Una delle figlie di Pelé, Kelly Nascimento, ha ringraziato Neymar sui social per aver ritirato il trofeo per suo padre e ha detto che l’attaccante del PSG, “con tutto il suo talento, luce e cuore” sta ora prendendo “il testimone del bellissimo gioco per afferrare tutto”. sopra il mondo.”