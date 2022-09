Neymar rivitalizzato guida il Brasile nel riscaldamento contro il Ghana

Buone notizie per il Brasile: Neymar ha battuto tutti in questa stagione con i suoi gol e il suo comportamento al Paris Saint-Germain.

È anche libero da infortuni dopo anni di dolore alla caviglia, al tendine del ginocchio e al piede.

Nonostante Neymar abbia subito un lieve infortunio al ginocchio destro e abbia richiesto poca attenzione durante l’allenamento di mercoledì, l’allenatore del Brasile Tite ha detto che spera che l’attaccante sia nella formazione titolare contro il Ghana venerdì in un superbo attacco che include Rafinha, Vinicius Jr. e Richarlison.

I fan hanno salutato Neymar e posato per le foto mentre è arrivato a Le Havre mercoledì in vista della penultima amichevole per entrambe le squadre in vista della Coppa del Mondo del Qatar.

Neymar ha messo a segno una prestazione perfetta con il Paris Saint-Germain in questa stagione. Sembra essere in ottima forma fisica e segna abbondantemente, con 11 gol in 11 partite.

L’attaccante 30enne è anche coinvolto nello sviluppo del gioco. E il passaggio di Lionel Messi nella vittoria per 1-0 sul Lione di domenica è il suo settimo passaggio decisivo nel campionato francese, che ha pareggiato con l’argentino.

Questa forma continuerà fino alla Coppa del Mondo in Qatar, mentre il Brasile cerca di stabilire il suo dominio con il suo sesto titolo, ma il primo in 20 anni?

Questo è ciò che i fan brasiliani si aspetterebbero, soprattutto se Neymar arriva in Qatar con una spinta psicologica in più per essere il capocannoniere di tutti i tempi del Brasile.

Aggiunge 74, dietro il record di 77 di Pelé, il tre volte campione del mondo.

Neymar avrà un’altra occasione per battere Pelé nell’amichevole contro la Tunisia martedì prossimo al Parc des Princes, lo stadio del Paris Saint-Germain. L’ultima volta che il Brasile ha giocato in quello stadio è stato nel 1992, quando Neymar aveva sei mesi.

Neymar è un giocatore più maturo di quanto non fosse ai Mondiali del 2018, attirando l’attenzione per le sue giocate e per rotolare costantemente sul pavimento ogni volta che subisce un fallo, anche se piccolo.

Le concorrenti del Brasile nella Coppa del Mondo nel Gruppo G sono Serbia, Svizzera e Camerun. Neymar potrebbe aumentare il suo numero di gol in quelle tre partite mentre cerca di imprimere il suo nome insieme a Pelé come vincitore della Coppa del Mondo.

Il Ghana, da parte sua, ha terminato i preparativi per affrontare il Nicaragua in Spagna martedì.

Il Ghana affronterà il capocannoniere della gara in Coppa del Mondo come parte del Gruppo E.

Il Portogallo è guidato da Cristiano Ronaldo, il capocannoniere di tutti i tempi con 117. L’Uruguay ha guidato la prolifica coppia di Edinson Cavani e Luis Suarez. E l’attacco sudcoreano include Son Heung-min.

Quindi almeno affrontare Neymar manterrà preparata la difesa del Ghana e la preparerà meglio per ciò che li attende in Qatar.