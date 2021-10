NFL 2021: La NFL rafforza la sua posizione sui presunti commenti razzisti di Gruden

WLn segnalalo Jon Gruden ha fatto commenti razzisti sul leader della NFL Players Association Demoris Smith In un’e-mail di 10 anni fa, ne ho chiesto una veloce e Venerdì un duro rimprovero dalla NFL.

Il racconto pubblicato dal quotidiano Il giornale di Wall Street, affermando che GRodin, che all’epoca lavorava con lui ESPN E ora è il capo allenatore dei Las Vegas Raiders Parla in modo razzista della faccia di Smith.

L’e-mail calunniata di Jon Gruden a DeMaurice Smith È orribile, odioso e va contro i valori che la NFL promuoveha detto Brian McCarthy, un portavoce della NFL.

Condanniamo questa dichiarazione e ci scusiamo per qualsiasi danno che la sua pubblicazione possa causare a Mr. Smith oa chiunque altro

Il La NFL ha aperto un’inchiesta Una persona che lo conosce ha commentato questo argomento Agenzia di stampa colui il quale Potrebbero esserci azioni disciplinari contro Gruden. La persona ha parlato in forma anonima, perché i dettagli dell’indagine dell’associazione non sono stati resi pubblici.

G elementare commentoRodin è stato espresso in un’e-mail indirizzata all’allora presidente di Washington, Bruce Allen, durante la nascita del suo datore di lavoro nel 2011 ordinato nella NFL.

Gruden ha detto al giornale che era arrabbiato per la chiusura durante le trattative commerciali e che Non ti sei fidato della dirigenza del sindacato dei giocatori. Inoltre, mi scuso per il commento, ho accennato rivista.

“Dumboris S.La leggenda ha le labbra grandi come pneumatici MichelinGruden ha scritto nella mail recensita dal giornale.

Il proprietario dei Raiders Mark Davis ha affermato che la dichiarazione di Groden per posta non riflette gli standard della squadra.

“Contenuto della posta relativo a DeMaurice Smith da Jon Gruden quando lavorava con lui ESPN 10 anni fa è stato doloroso e Questo non è ciò che rappresentano gli invasori”, Davis ha detto

Abbiamo appreso per posta la scorsa notte da un giornalista e l’abbiamo rivisto con altro materiale che la NFL ci ha fornito. Stiamo lavorando sulla questione con Coach Gruden e al momento non commenteremo ulteriormente la questione.

“La NFL è stata informata dell’esistenza di e-mail che hanno attirato l’attenzione al di fuori dell’ambito di questa indagine”, ha aggiunto McCarthy durante una revisione delle e-mail nell’indagine sull’ambiente di lavoro della squadra di Washington Football a metà di quest’anno.

DeMaurice Smith ha commentato al giornale: “Questo non è il primo commento razzista che ho sentito e di certo non sarà l’ultimo. Questo è un lavoro che richiede una persona dalla pelle molto spessa per una persona dalla pelle scura, solo come è sempre stato per molte persone che mi assomigliano e lavorano nel mondo aziendale americano”.

Gruden ha difeso il suo curriculum di uguaglianza e inclusione razziale e ha ammesso che la sua e-mail è andata “troppo lontano”.