NFL 2021 Week 9 Live: Chicago Bears vs Pittsburgh Steelers Live Stream online NFL Week 9 Game; dal vivo MNF

Bears 27-29 Steelers | 4Q 00:30 | Bene! Boswell segna un goal da 40 yard e mette in vantaggio Pittsorg.

Bears 27-26 Steelers | 4Q 00:59 | I calci di rigore finiscono con Chicago e Steelers in porta.

Bears 27-26 Steelers | 4Q 01:17 | Gli Steelers iniziano a spostare le catene e si avvicinano al bersaglio.

Bears 27-26 Steelers | 4Q 01:46 | Tocco! Campi per Moni e ricevuta della ricevuta. Il punto a favore è buono e si girano.

20-26 Steelers Bears | 4Q 02:00 | Fields mette a segno un bel servizio per Robinson e va in zona rossa. Ha giocato 39 yard per arrivare a 16.

20-26 Steelers Bears | 4Q 2:14 | Gli orsi si arrampicano per raggiungere l’atterraggio e colpiscono Pittsburgh #37.

20-26 Steelers Bears | 4Q 02:52 | I Bears hanno evitato ulteriori danni e Boswell ha segnato il field goal da 52 yard. Chicago è destinata a sbarcare.

20-23 Steelers Bears | 4Q 03:43 | Hanno catturato il Big Ben, ma la punizione di Marsh con la provocazione rovina l’evento e dà il primo a Pittsburgh.

20-23 Steelers Bears | 4Q 04:29 | Il crimine si sveglia all’ora zero e sono già nella Bears Arena.

20-23 Steelers Bears | 4Q 06:31 | non credere! C’è stata confusione sul ritorno degli Steelers. Sono riusciti ad adattare i campi. Poi gli orsi si riprendono ed entrano nella end zone.

Bears 13-23 Steelers | 4Q 07:58 | Gli Stelers non hanno potuto confermare quella confusione e l’hanno chiarita con una brutta serie offensiva.

Bears 13-23 Steelers | 4Q 11:47 | tocco! Grant non è riuscito a trattenere la palla dopo un lungo periodo e Boswell si è ripreso.

Bears 13-23 Steelers | 4Q 11:58 | Boswell! Grande field goal a 54 yard per condurre con i possessi.

Bears 13-20 Steelers | 4 Q 14:11 | Il nono calcio di rigore di Chicago e ora è quello di interferire con i passaggi che hanno messo gli Steelers in mezzo alla strada.

Bears 13-20 Steelers | 4 Q 14:17 | Montgomery fa un grande salto con la sua borsa da trasporto da 15 yarde e gli orsi scontati.

Bears 6-20 Steelers | 4Q 15:00 | Graham si avvicina alla linea delle 15 yard con un’ottima ricezione.

Bears 6-20 Steelers | 3Q 00:45 | Cammina il crimine di visitare ed è nella contea di Steelers. Fields ha iniziato ad allentare il braccio nel secondo tempo.

Bears 6-20 Steelers | 3Q 02:08 | Freiermuth vince il duello contro Vildor ed entra in Digaonal ma il punto bonus è pessimo.

Bears 6-14 Steelers | 3Q 03:51 | Pittsburgh è in rosso.

Bears 6-14 Steelers | 3Q 05:34 | Harris ottiene il maggior numero di progressi sufficienti. Yard aveva bisogno di portare il reato a 23.

Bears 6-14 Steelers | 3Q 07:04 | Fantastiche famiglie di Washington in un gioco di 42 yard e sono 33 a Chicago.

Bears 6-14 Steelers | 3Q 07:43 | Montgomery non è riuscito a segnare il terzo gol, ma Santos ha centrato il bersaglio. In precedenza c’è stato un calcio di rigore che non è stato segnato contro gli Steelers a causa di un’inutile maleducazione sui campi.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 09:19 | La penalità spinge l’offesa indietro di 15 yard.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 10:26 | Orsi in rosso.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 11:26 | UFFFFFFFF! Enorme gioco di Fields per Goodwin sulla linea delle 14 yard avversarie. Ma Tomlin sfida il gioco molto ristretto del processo di acquisizione.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 12:42 | Un buon muro difensivo per i Bears ma con un gran calcio, Chicago è stato messo alle strette sulla linea delle 7 yard e gli Steelers sono passati a 48.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 14:54 | Big Ben è stato colpito duramente dopo un forte impatto ed è stato segnato un rigore.

Bears 3-14 Steelers | 3Q 15:00 | Il terzo trimestre è iniziato!

Bears 3-14 Steelers | MT | Gli Steelers avevano due gol per dominare il primo tempo, ma si sono svegliati nell’ultima serie di Chicago.

Bears 3-14 Steelers | 2Q 00:19 | La difesa raddoppia, ma si restringe abbastanza. Justin Fields non è riuscito a passare in end zone e Santos ha effettuato un tentativo da 30 yard.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 1:10 | Ottimo sorpasso per Kmet e sono la zona rossa.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 01:29 | Gli orsi muovono le catene con la cosa giusta.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 2:12 | Terzo e secondo per gli orsi che al momento non sono nemmeno vicini al rosso. Sono al 41 a Pittsburgh.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 02:58 | impossibile! È stata una quarta possibilità per i Bears e un fuorigioco che ha riportato in vita l’attacco.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 05:00 | Mandano gli Steelers veloci e attaccano gli stalli di casa, Chicago a partire dalla linea delle 36 yard.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 06:56 | La cattura e la punizione inghiottono l’offesa e Chicago dovrà consegnare la palla.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 08:12 | Wat Fields lo prende con una perdita di 11 yard.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 09:12 | L’attacco è andato molto veloce e il brutto calcio ha lasciato gli orsi in un posto molto comodo. Cominciano a 48 yarde.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 11:07 | Ha tenuto a Dotson ed era otto yarde dietro i suoi compagni di squadra. La punizione è molto chiara.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 11:49 | I campi non sono riusciti a spostare le catene con l’individuo e hanno dovuto evacuare.

0-14 Orsi Steelers | 2Q 13:22 | Freiermuth entra nelle diagonali e raccoglie il palo per l’annotazione. Ha tenuto bene la linea offensiva per allungare il gioco.

0-7 Steelers Bears | 2Q 13:33 | Timeout richiesto dagli Steelers in terza e meta.

0-7 Steelers Bears | 2Q 14:05 | Johnson vince dall’alto e gli Steelers bussano alla porta sulla nona yard line.

0-7 Steelers Bears | 1Q 00:15 | Gli Steelers hanno una quarta chance e l’attacco arriva a 25. Il primo quarto si chiude.

0-7 Steelers Bears | 1Q 2:03 | Sorprendente! Fields colpisce il sacco e il passaggio viene intercettato sulla linea delle 36 yard.

0-7 Steelers Bears | 1Q 04:36 | La difesa si fermò e Justin Fields tornò sulla linea delle 12 yard.

0-7 Steelers Bears | 1Q 06:09 | Prima cattura della notte per Ben e ha perso cinque yarde.

0-7 Steelers Bears | 1Q 06:50 | Harris ottiene la prima possibilità e le catene si trasferiscono a Chicago Square.

0-7 Steelers Bears | 1Q 07:40 | Inizia l’attacco dalla linea delle 42 yard.

0-7 Steelers Bears | 1Q 08:37 | È arrivato terzo e dodicesimo a condurre, ma il vantaggio era sottile rispetto a Chicago, poiché la pressione degli Steelers ha posto fine alla serie offensiva.

0-7 Steelers Bears | 1Q 09:37 | Chicago è stato messo alle strette sulla linea delle 5 yard. Posizionamento complesso dei campi.

0-7 Steelers Bears | 1Q 09:42 | Tocco! Harris trova spazio e supera facilmente la difesa per poter atterrare. Il punto a favore era buono.

Bears 0-0 Steelers | 1Q 10:19 | Pittsburgh colpisce il rosso dopo un buon volo da Washington.

Bears 0-0 Steelers | 1Q 11:41 | UFFFF! Long inviato a Claypool e hanno raccolto un gioco da 26 yarde per colpire la linea delle 25 yarde.

Bears 0-0 Steelers | 1Q 12:59 | Pena di Goldman per uso illegale delle mani. Cinque yard di penalità.

Bears 0-0 Steelers | 1Q 13:49 | Gli Short Bears arrivano terzi e lanciano la palla. Gli Steelers iniziano a 41 anni.

Bears 0-0 Steelers | 1Q 15:00 | Punt e i Bears continuano ad attaccare dalle 22.

Bears 0-0 Steelers | Precedente | Gli Steelers stanno cercando la loro quarta partita con alcune vittorie in questa stagione. Cercano di sfruttare le incongruenze che si sono verificate negli orsi durante i primi trimestri.

I Pittsburgh Steelers giocheranno l’uniforme “Color Rush” per questa partita. Lunedì sera il concerto della squadra locale.

No. 4 DB Eddie Jackson

No. 8 RB Damien Williams

No. 9 QB Nick Foles

No. 25 DB Art Burns

No. 44 LB Alec Ogletree

No. 52 LB Khalil Mac

N. 81 TE JP Holtz

N. 3 QB Dwayne Haskins

N. 26 RB Anthony McFarland

N°25 CB Ahkello Witherspoon

N° 45 LB Buddy Johnson

N° 72 T Zach Banner

N°85 TE Eric Ebron

Le scommesse sportive sono le preferite dagli Steelers con sette punti della giornata contro i Bears. Chicago arriva con una quota di +250, mentre Pittsburgh ha una quota di -300.

In questa stagione, Ben Roethlisberger ha gestito una capitalizzazione totale di 175 completamenti per sei touchdown e quattro intercetti. Aggiunge anche fino a 1.320 iarde.

Buon lunedì a tutti e siete i benvenuti Monday Night Football Week 9 tra Chicago Bears e Pittsburgh Steelers. Stasera all’Heinz Field, Ben Roethlisberger sta cercando di guidare la sua squadra alla quinta vittoria della stagione.

Chicago sta perdendo contro i San Francisco 49ers e sta cercando di tornare in pista ed evitare la sesta sconfitta che terminerà la post-season. Invece, gli Steelers arrivarono motivati ​​dopo che i Browns finirono alla First Energy Arena.

Sarà un duello tra esperienza e gioventù, Il Big Ben si scontrerà con il giovane Justin Fields. Il rookie ha lanciato sette intercetti in questa stagione e ha solo tre assist da TD; Ma è pronto a mostrare la torsione delle catene e a muoversi alla grande.

