NFON Cloudya ha lanciato CRM Connect, la soluzione più semplice per connettere il tuo CRM

Il modo più semplice per integrare un centralino nel cloud con il tuo CRM

Funzionalità basata su software, integrata nell’app desktop Cloudya, quindi non è necessario installarla su alcun server. Questa integrazione è disponibile con 60 diversi CRM/ERP. Ciò ti consente di accedere all’elenco dei contatti della tua piattaforma e può essere cercato direttamente da Cloudya. Funzione Clicca per chiamare direttamente dal tuo CRM per risparmiare tempo aprendo app accessorie per effettuare una chiamata ai tuoi contatti. Questa integrazione non ha costi aggiuntivi per l’integrazione con Outlook e Apple Address Book per i clienti Cloudya Business Premium.