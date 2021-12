NFT impennata nelle vendite di arte e musica nel 2021 | cultura | intrattenimento

Questa nuova tecnologia ha attirato l’attenzione di molti artisti e musicisti, che hanno realizzato enormi profitti vendendo brani musicali o arte digitale.

Quest’anno, gli NFT hanno rivoluzionato il mondo dell’arte e della musica. La nuova tecnologia ha catturato l’attenzione di dozzine di musicisti e artisti, che hanno aggiunto profitti significativi vendendo i loro brani, arte digitale o pacchetti di merchandising nel mondo reale e virtuale.

Al livello più elementare, un NFT, o token non sostituibile (tradotto in spagnolo), È solo un tipo di file. Ma a differenza di un’immagine tradizionale o di un PDF, i file NFT vengono “creati” nel formato blockchain, un registro digitale decentralizzato a prova di manomissione che supporta anche criptovalute, come Bitcoin, innalzata e Dogecoin.

Ogni NFT è unico, con uno snippet di codice che lo convalida, facilitando l’attribuzione di valore ai prodotti digitali. Con le incursioni di noti personaggi e istituzioni, le NFT hanno acquisito grande importanza.

Ad esempio, l’NBA ha la sua piattaforma Colpo migliore NBA, dove si vendono francobolli digitali da collezione per le migliori giocate del campionato americano, Il gruppo ha raccolto più di $ 589 milioni.

Nel mondo della musica, il gruppo musicale Kings of Leon, che ha realizzato 2 milioni di dollari nelle vendite di un album della NFT; e il cantante Grimes, Chi ha venduto opere d’arte digitali per un valore di $ 6 milioni?, che includeva video con musica originale.

Grimes ha venduto una serie della sua opera d’arte digitale nel marzo 2021. Foto: GETTY IMMAGINI

Quanto vale il mercato NFT?

Chainalysis, una società di analisi tecnologica blockchain ha gettato un Rapporto dettagliato sul mercato NFT Indica che gli utenti hanno inviato almeno $ 26,9 miliardi in criptovaluta in contratti intelligenti per innalzata, la criptovaluta associata alla maggior parte dei mercati e dei gruppi NFT.

Una delle situazioni che hanno promosso questo metodo di acquisizione di beni digitali si è verificata nel marzo 2021, una vendita che è ancora l’importo più alto per il lavoro crypto: 69 milioni di dollari.

NFT e Beeple: l’asta straordinaria da 69 milioni di dollari per opere d’arte che non esistono nella vita reale

Questa straordinaria somma è stata pagata in un’asta organizzata da Christie’s per lavorare. Ogni giorno: i primi 5.000 giorniDall’artista digitale Beeple. Questo collage JPG è composto da 5.000 immagini, ciascuna creata quotidianamente per tredici anni e mezzo dall’artista.

Una parte dell’attività è stata venduta per 69 milioni di dollari a Pebble. Foto: Pebble/Christie’s

Secondo quanto riportato dalla rivista varioAd aprile 2021, i musicisti hanno generato $ 70,5 milioni di vendite da NFT.

Nuovi raid

Negli ultimi mesi si è saputo che molti artisti hanno aderito a questa tendenza. Ad esempio, nel settembre 2021, Shakira ha lanciato la sua collezione di NFT, che presenta foto futuristiche di lei e del suo compagno Gerard Pique, oltre a quattro colonne sonore originali.

Inoltre, questa settimana sarà messo all’asta sulla piattaforma uno di Un demo inedito di Whitney Houston che ha registrato all’età di 17 anni, prima del lancio fulmineo della sua carriera musicale.

D’altra parte, dal punto di vista cinematografico, il famoso regista Quentin Tarantino ha riferito all’inizio di novembre che Per vendere scene inedite del suo film all’asta sul mercato NFT Pulp Fiction, insieme a commenti esclusivi e script originali scritti a mano per il film con Uma Thurman e John Travolta.

Il nuovo film della saga di Matrix, Matrice della Resurrezione, ha anche rilasciato i propri NFT. Dal 30 novembre sono in vendita 100.000 token, al prezzo di 50 dollari ciascuno. Questo film uscirà il 15 dicembre. (IO)