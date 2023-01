NFT: Square Enix continuerà con gli NFT, nonostante abbia avuto un anno molto negativo con loro

Dott..Nel corso del 2021, la grande novità nel mondo dell’e-finance è NFT, quell’enorme chissà che per molti ha comportato investimenti di milioni e milioni di dollari e in cui molti dei più visionari sviluppatori di videogiochi vedevano un futuro economico. Il 2022 è finito e Questo brillante futuro per la criptovaluta e le materie prime immateriali non si è mai avverato. Tuttavia, alcuni sono ancora riluttanti a credere che non ci sia un futuro brillante per gli NFT, come ad esempio Yosuke Matsudail capo di Square Enix, che crede ancora che ci sia un futuro per la blockchain nei videogiochi.

Square Enix pianifica gli NFT per il 2023

Il primo giorno dell’anno, Matsuda ha inviato una lettera aperta a nome dell’azienda che dirige, in cui affermava (approssimativamente) di Square Enix Sta per investire in diverse aree del business, ma c’è un’area in particolare su cui si concentrerà maggiormente: “blockchain entertainment”.

Tuttavia, alcuni critici affermano che il messaggio di Matsuda è solo un enorme schermo su cui il regista si comporta come se fosse reale.CryptoPro(termine peggiorativo usato per i fan di questo tipo di beni Internet), e tutto ciò che cerca di fare è difendere questo tipo di tecnologia per garantire (contro l’opinione popolare) che La blockchain non è morta.

Gli NFT hanno un futuro?

È davvero difficile da dire, perché mentre qualcuno potrebbe pensare che sembri una moda passeggera tra i milionari (gli unici che possono permettersi di pagare per NFT veramente preziosi), altri potrebbero obiettare che è una visione che non tutti possiamo capire. Entrambi i gruppi avranno ragione.. Ma diamo un’occhiata ad alcune testimonianze del passato.

L’anno scorso c’è stato un piccolo (in termini di area) ma molto grave (in danni) scoppio della bolla delle criptovalute, dove 32 miliardi di dollari Sono stati persi dall’oggi al domani semplicemente perché quella somma di denaro in criptovaluta ha perso il suo valore. È come se domani ti dicessero che la valuta del tuo paese non ha valore in nessuna banca del mondo e che hai un sacco di soldi risparmiati. e lui? qualunque. Ce l’hai ancora, ma non vale più niente per nessuno.

Dopo l’entusiasmo e la gioia che circondano gli NFT e il metaverso nel 2021, il 2022 è stato un anno di grande volatilità nello spazio correlato alla blockchain. Tuttavia, se questo dimostra che abbiamo fatto un passo avanti in un processo che porta alla creazione di regole e a un ambiente di lavoro più trasparente, sarà sicuramente per un buon intrattenimento e crescita blockchain. Yuki Matsuda.

Altri fan lo hanno affermato Square Enix dovrebbe concentrarsi nuovamente sulla creazione di buoni giochi di ruolo (come ha fatto nel fiore degli anni) piuttosto che provare a testare una tecnologia losca per fare soldi.

qual è la tua opinione NFT?