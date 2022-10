N’Golo Kante rischia di perdere i mondi per infortunio: i report

La personalità del Chelsea, N’Golo Kante, è ricaduta per un infortunio e potrebbe impedirgli di giocare la Coppa del Mondo 2022 in Qatar.

centrocampista francese N’Golo Kanti mancherà Coppa del Mondo Qatar 2022 Dopo l’infortunio, confermato Giuliano Lorenzgiornalista per ESPN.

“infezione N’Golo Kanti grave e ci mancherà Coppa del Mondo‘”, ha scritto il giornalista sul suo account Twitter.

Finora, la Federcalcio francese non ha rilasciato una dichiarazione in merito alle condizioni di salute del centrocampista, né ha rilasciato Chelseail club in cui partecipa.

Si prevede che durante il fine settimana ci sarà più chiarezza sulle condizioni fisiche di CantiÈ infortunato dallo scorso agosto ed è in cura medica, quindi non ha giocato per il suo club né per la nazionale.

Lo scorso agosto è stato riferito che Canti Ha avuto un infortunio al tendine del ginocchio e ha avvertito disagio da giugno di quest’anno, quindi è stato sottoposto a cure per migliorare, anche se non ha funzionato.

N’Golo Kante rischia di saltare il Mondiale del Qatar 2022 dopo essersi infortunato. Getty Images

Didier Deschampsstrategico Franciadovrebbe fornire la lista degli evocatori di sua scelta il 9 novembre successivo e il puzzle sembra complicato per uno degli autori del Campionato del Mondo nell’uscita di Russia 2018.

La Francia si fonde nel Gruppo D Globalismo insieme a Danimarca, Tunisia e Australia.