Niaj Gamez e il suo percorso verso Miss Perù: è sopravvissuta a un incidente, la sua risposta agli “haters” e ora sfida gli stereotipi come modella plus size

Nayag Jamiz Bomadara Ha preso la decisione coraggiosa di confermare la sua partecipazione Miss Perù 2024un concorso alla ricerca del prossimo rappresentante nazionale Miss Universo. Con un nome storico che significa “colui che avrà successo”, la modella peruviana diventa la seconda candidata plus size nella storia del Paese. Concorso di bellezzaSeguendo le orme di una barca da salsa Mirella Paz.

Anche se si è laureato Ingegneria ambientale Nel Università Scientifica del Sud, Nayag jamiz Divenne famoso fin dalla giovane età con la sua inclinazione verso l'arte. Ha studiato canto, danza e recitazione. Era a conoscenza delle ultime tendenze della moda; I sentimenti che ha ereditato da suo padre, il compianto comico “Kat” Abad.

“Mio padre era il migliore amico di grandi designer colombiani, tipo Oscar de la Renta. “Mi ha insegnato a non vedere l'arte come qualcosa di ordinario, ma come qualcosa attraverso il quale puoi comunicare la tua personalità”, ha detto. Informazioni sul Perù Sugli insegnamenti di suo padre, morto nel 2020 dopo diversi giorni di ricovero in ospedale Maryam, assistente al Christian Hospital per colpa di Corona virus.

Candidato alla corona La signorina Perù Ha iniziato a lavorare come truccatrice, cosa che l'ha aiutata a finanziare la sua laurea. Ha poi dedicato il suo tempo allo sviluppo come ingegnere in un'azienda legata alla fibra ottica. Tuttavia, la sua vita ha preso una svolta inaspettata nel 2019, quando è rimasto coinvolto in un incidente Incidente d'auto. Un evento che cambiò per sempre il suo corpo.

“Non sono mai stata una donna taglie forti da adolescente. Anche se ho subito diversi interventi chirurgici per disturbi alimentari, non sono mai stata una donna taglie forti… finché non è avvenuto il mio incidente e sono stata costretta a letto non potevo camminare o parlare , Avevo il morbo di Parkinson ed ero molto malato e poiché ero così il mio corpo è cambiato e questo mi ha colpito molto e lui ha detto a questa medium: “Ho iniziato a sentirmi depresso”.

Nel mezzo della sua lenta guarigione, Nayag jamiz Tornò a lavorare come truccatrice per coprire alcune delle sue spese. Durante un servizio fotografico particolarmente frenetico, in cui è stato assunto per truccare le modelle, ha dovuto affrontare una sfida inaspettata che avrebbe segnato un prima e un dopo nella sua carriera.

“Mancava una modella e mi hanno chiesto se volevo sostituirla. Ho detto che non sapevo nulla di fare la modella. Hanno insistito se potevo provarla. Bene, alla fine ero nel bel mezzo della sessione La foto è diventata virale. Diversi marchi hanno iniziato a contattarmi. “Lì ho detto: 'dovrei studiare da modella', e così ho fatto.”

Secondo lei, una volta che ha deciso di lavorare come modella professionalmente, ha dovuto affrontare diversi ostacoli nei suoi primi progetti. “È difficile sentirsi a proprio agio davanti alla telecamera, soprattutto per questo Il mio corpo è cambiato. “Ecco perché ho dovuto affrontare un intero processo di conoscenza di me stessa per iniziare a sentirmi bene con me stessa”, ha detto. Jamiz.

“Penso di aver avuto un falso empowerment fino a quel momento. La verità è che non devi sempre sentirti positivo o a tuo agio con il tuo corpo. Non sempre ti senti così, ci sono momenti in cui ti senti male. In questo processo, ho dovuto iniziare a fare “Mi sento a disagio e poi mi sento a mio agio con me stesso”.

Quando il suo nome cominciò a risuonare nel settore, gli organizzatori… Miss Perù Curvyè stata contattata , un concorso di bellezza che incoraggia l'emancipazione delle donne plus size Nayag jamiz Per suggerire che compaia in Concorso di bellezza. E così è stato, anche se all'inizio la sua famiglia non era del tutto d'accordo.

“Per loro è stato complicato. Dato che la mia famiglia è composta da artisti, erano abituati a questo standard di bellezza dominante. Mi dicevano cose come: ‘Devi rispettare il pubblico e Hai questo tipo di corpo». Ma col tempo, quando hanno iniziato a vedere il mio lavoro e la mia guarigione, hanno capito che aveva valore. “La società ci dice continuamente che dovremmo essere magri e giovani, ma una cosa è certa che i nostri corpi cambieranno nel tempo.”

Già in gara Nayag Si è distinta dalle altre nominate non solo per la sua bellezza e sicurezza in passerella, ma anche per il suo messaggio di empowerment. “Mi sentivo come se non avessi concorrenza, ma la competizione era contro me stessa, contro le mie paure e insicurezze. Ho lasciato la mia zona di comfort e penso che questo mi abbia resa una donna migliore, ed era qualcosa che le persone nell'organizzazione amavano”. lei disse. Jamizche ha guadagnato il titolo Miss Perù Curvy Due edizioni di seguito.

Con la corona già messa in testa e secondo le nuove regole Miss UniversoA convincersene furono gli studiosi del messaggio Jessica Newtoncapo La signorina Perù, per includere una modella plus size nel concorso nazionale, che sarà aperto al pubblico per la prima volta nella sua storia. La madre di L Cassandra Sanchez de la Madrid Non ci è voluto molto per contattare l'organizzazione Miss Perù Curvy.

“Quando ho visto Jessica è stato molto emozionante, è una persona che rispetto moltissimo per tutta l'eredità che ha lasciato nei concorsi di bellezza. Il focus è cambiato.” La signorina Perù Perché prepara non solo donne belle, ma anche donne che hanno progetti sociali molto forti. Quando l'ho incontrata mi ha detto che era rimasta sorpresa e che non si aspettava che fosse così preparata. “Mi ha consigliato di godermi l'intero processo, ed è esattamente quello che faccio”, ha spiegato Nayag.

Nayag jamiz Si rende conto che la sua partecipazione a… Miss Perù 2024 Ha scatenato una serie di critiche sui social network, soprattutto perché si tratta di un concorso che tradizionalmente premia la donna più bella secondo i canoni tradizionali. Nonostante le polemiche ed i commenti negativi… Jamiz Rimase ferma e determinata, scegliendo di ignorare i commenti sgradevoli fatti contro di lei.

“Non rispondo per odio. Spesso le opinioni si basano sulla disinformazione, quindi sarò sempre aperto a una discussione rispettosa, e lo faccio anche affinché le ragazze possano vedere che una parola non mi definisce. La parola grasso ha una connotazione negativa Nel tempo, ma è solo un aggettivo che descrive una caratteristica fisica. “Ho ben chiaro il mio carattere e quanto valgo”, ha detto.

D'altra parte, data la possibilità Medina MajaliChi lo definisce “una persona intelligente che sa costruire la propria carriera”, mette in dubbio la sua partecipazione Concorso di bellezza“Sono pronta”, osserva. I commenti, da qualsiasi prospettiva, possono sempre essere discussi in un ambiente di rispetto e conoscenza.

“Sento che se il mio campo ha un posto in televisione, si tratta anche di dare potere ad altre donne. Penso che capirai il messaggio dietro tutto questo. Se non la pensi come me, va bene e rispetto la tua opinione,” Ha aggiunto.

A Nayag jamizsalsiera Mirella Paz Segna una pietra miliare diventando il primo candidato plus size a competere Miss Perù 2016. “Non potrei essere qui senza di lei”, ha detto la modella, spiegando anche che era diversa dalla cantante per via dell'attenzione alla sua richiesta. “La competizione non dovrebbe concentrarsi su di me, ma sulle migliaia di ragazze e migliaia di donne che possono sentirsi rappresentate attraverso la mia partecipazione”, ha detto.

D'altronde lo ha rivelato il candidato al titolo nazionale Jane Deepika GarrettSimbolismo Signorina Nepal Chi ha partecipato all'ultima edizione di Miss UniversoÈ una delle sue grandi fonti di ispirazione. Entrambi riuscirono a parlare in quel momento, il che alimentò il sogno di Nayag di rappresentare il Perù ai Mondiali Concorso di bellezza Il più importante del mondo.

“È una donna straordinaria, non si è lasciata prendere dall'odio, si è fatta avanti e ha dato una performance straordinaria. Le ho parlato ed è così bella, è un'ispirazione per me e per le donne.

Finalmente, Nayag jamiz Ha detto che si sentiva “pronta a salire su qualsiasi palco messo di fronte a me e conquistare le persone con un messaggio di empowerment e accettazione”.

“Voglio davvero che le donne di tutto il mondo inizino a capire che il nostro corpo non definisce il nostro valore. Che siamo veramente belle, indipendentemente dalla nostra taglia. E che non si sentano costrette a soddisfare gli standard di bellezza. Una donna che ama se stessa non è concentrata sul ferire qualcun altro. Una donna che ama se stessa non è concentrata sul ferire qualcun altro,” ha detto. Si concentra sul realizzare i suoi sogni, raggiungere i suoi obiettivi e avere un impatto positivo sulla società.