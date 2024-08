Nicholas Grossmann ha parlato per la prima volta dello scandalo con Flor Regidor, esponendo una conversazione privata e ripercorrendo il tutto (Grande Fratello 2023, Telefe)

Lo scorso fine settimana è scoppiato uno scandalo per presunte infedeltà tra gli ex coniugi Grande Fratello 2023, Nicola Grossmann E Fiore Regido Chi ha il presunto terzo in discussione Lucia Maidana. Secondo altri ex concorrenti del reality show, il finalista dello show avrebbe potuto avere qualcosa da fare al bowling con la giovane donna di Salta. Per la prima volta, la modella ha parlato dell’accaduto, ha negato tutto e la sua ex ragazza era arrabbiata perché aveva fatto trapelare la loro ultima conversazione.

Nico ha iniziato il suo intervento dicendo, in una difesa che ha postato sulle sue reti: “Per quanto riguarda quello che è successo ed è noto al pubblico, voglio chiarire che i fatti non sono stati e non sono come dicono”.

“In realtà, A me mi hanno detto che non ne potevano più e che era finita.Ancor prima di arrivare in Uruguay. Ha continuato: “Non mi piace uscire e chiarire queste questioni, ma mi sento in dovere di diffamare me stesso”, e ha allegato una foto della chiacchierata avvenuta tra loro.

La difesa di Nicolas Grossman e la chat trapelata dalla sua ultima conversazione con Flor Regidor (Instagram, NicoGrossman)

Cosa dice l’ultimo hadith coniugale? In esso sarà chiaro che il conflitto è iniziato a causa della sua vicinanza a Lucia. “Sempre accanto a X”Ha aggiunto, mentre lui ha scelto di censurare il nome della persona interessata. “Hai il mio pigiama… gonfio. Amico, non ce la faccio più, sul serio. E quello che ti ho detto su Instagram è una stronzata. ‘Io e te da oggi non stiamo più insieme’, gli scrisse lei.” con molta rabbia.”

“Devi fingere di essere rimbambito, e basta, come ti ho detto una volta. Lo hai chiesto tu e non hai alcuna responsabilità emotiva”, continuò molto turbata. La sua risposta non tardò ad arrivare quando vieni ne parleremo. La foto che mi hai inviato non è reale. Questa conversazione non è mai esistita.Ha risposto filtrando la conversazione privata avuta con la sua ragazza.

Flor Regidor è uscito all’incrocio di Nicholas Grossman dopo il suo rilascio (Instagram, Flor.regidor)

“Sono stanco che la gente dica le sue opinioni senza conoscere tutta la storia. Quel messaggio che hai visto nell’articolo precedente è di giovedì alle 15, innanzitutto. Dato che non sono uno che mente, ho finito per spiegare cosa è successo , che è… Semplice nel contesto degli amici e dopo aver ricevuto quei messaggi li hanno già visti», si è difeso.

“Non normalizziamo l’abbandono dell’umanità e il ritorno alla nostra misericordia, come se nulla fosse successo. Ecco perché, secondo me, tutto è finito”, ha concluso seccamente. Dopo pochi minuti è arrivata la risposta di Florence, che ha dichiarato di essere delusa dalle dichiarazioni del compagno.

La giovane non stava zitta. “Non solo scappa, ma si espone in chat private, quando ho cercato di non fare nomi e di esprimermi in modo più rispettoso. “Non c’è niente di più triste della delusione”, ha iniziato a dire la modella dal suo social network. Non sono arrabbiato, sono frustrato. Da giovedì pomeriggio, mentre ero a Bariloche, ho cominciato a notare e la gente mi raccontava di situazioni in cui si notava chiaramente qualcosa tra loro”.

Il tenero bacio tra Fleur Regidor e Nico Grossmann quando lui lasciò la casa del Grande Fratello a inizio luglio



“Ecco perché piangevo e gli mandavo tutti questi messaggi perché davvero non potevo dirle di più. Mi ha detto che quando sarei arrivato in Uruguay avremmo parlato. A quanto pare in Uruguay, come si è visto in rete, lui mi ha ricevuto come se niente fosse e mi ha baciato come se niente fosse.” E mi ha detto che mi amava come se niente fosse e ha detto: “È tutta una bugia”.

Il concorrente ha continuato raccontando come tutto quello che è successo ha rotto la loro relazione. “Non era solo una bugia, era irrispettoso. Ho dovuto sopportare che ridessero di me e si raccontassero quello che era successo allo stesso tavolo dove stavamo cenando tutti. Ho sempre preteso onestà e l’ho sempre fatto a dire il vero c’è spazio per me. Mi ha detto che non sapeva come affrontare le cose, lo capisco e apprezzo che me lo abbia ammesso”, ha osservato con entusiasmo.

“Ho rispettato e accettato il suo perdono, ma senza cercare di continuare a scommettere su un rapporto in cui si perdeva la fiducia. Ho la prova di tutto quello che dico. Non rivelerò conversazioni private con qualcuno che ho amato molto e mantengo comunque il mio rispetto. Ripeto, questa non è rabbia, ma completa delusione. Grazie a tutti per i vostri messaggi d’amore, ne ho tanto bisogno. “Una completa delusione,” concluse Fleur.