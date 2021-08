Nickelodeon All-Star Brawl CatDog e April O’Neill Add – Il creatore spiega come scegliere i personaggi

Nickelodeon All-Star Brawl aggiunge CatDog e April O’Neill, e il loro produttore spiega come scegliere i combattenti per questo gioco di combattimento in stile Smash Bros..

Incontrerai personaggi dei cartoni Nickelodeon, come SpongeBob, Ninja Turtles, Rugrats e Hey Arnold! e A Mad House o Danny Phantom quest’anno in Nickelodeon All Star BrawlGioco di combattimento in stile Super Smash Bros. È stato annunciato all’inizio di questa estate Che ha suscitato sentimenti tra i più nostalgici.

È sviluppato da uno studio svedese assurdità e Costa Rica laboratorio di fair play, e durante la Gamescom, come parte di Evento Mostra giochi futuriJoel Nystrom, CEO di Ludosity, ha rivelato maggiori dettagli su come hanno scelto i personaggi, oltre a rivelare due aggiunte: CatDog e Aprill O’Neill.

cane gatto È uno dei personaggi che meglio cattura la mania della serie Nickelodeon: un gatto e un cane siamesi, creato nel 1988.

D’altra parte, il giornalista di TMNT April O’Neill è l’altro combattente annunciato questa settimana… abbastanza stranamente nello stesso momento in cui è stato anche confermato. La presenza di aprile a Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder’s Revenge.

Nystrom spiega che non mancano Personaggi incredibili, strani e pazzi nel catalogo anime di Nickelodeon, quindi non hanno nemmeno pensato di includere personaggi della serie Nickelodeon The Real Picture, come iCarly o Victorious.

Oltre ai personaggi più famosi, lo studio ha faticato a includere alcuni personaggi inaspettati, come Toast Man De the Rain e Stimpy Powder. Quelli scelti sono i personaggi che hanno possibilità spostare i gruppi Unico, ma senza dimenticare il preferito dai fan.



Durante la creazione dei loro movimenti, l’intero team conduce una sessione di brainstorming, collabora su un documento online e Aggiungendo tutte le idee che mi vengono in mente, fino a quando un team di designer non li seleziona o li seleziona in modo coerente.

Nyström riconosce che sì, Super Smash Bros. È il “nonno” del gioco, ma Nickelodeon All-Star Brawl includerà abbastanza aspetti di differenziazione, specialmente nei suoi controlli. Possiamo vederlo quando uscirà nell’autunno 2021 su tutte le piattaforme: Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: GiochiRadar