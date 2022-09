Nicky Jam è chiaro su chi sia l’artista reggaeton “No. 1 sul pianeta” | LOS40 Urbano

Non ci sono dubbi al riguardo Nicky Marmellata È diventato uno standard nell’industria musicale. La sua stessa storia ha ispirato nuove generazioni di artisti che vogliono anche definire il prima e il dopo della scena.

E ci sono canzoni di Porto Rico che sono diventate autentici inni. Alcuni sono condivisi con Papà YankeeCon il quale ha recitato in una fase importante della sua carriera. Parliamone esattamente in un’intervista con lui la pitturache era pieno di lusinghe con il suo partner.

“La mia eredità è la mia storia, da dove vengo e i sacrifici che ho fatto per essere dove sono oggi. I sacrifici che ho fatto non solo, ma i sacrifici fatti dai miei colleghi come Daddy Yankee, Tego CalderonBaby Rasta e Gringo, e altri, per portare il Reggaeton in quello che è oggi”Annuncia.

ma questo non è tutto. Porto Rico ha anche voluto mettere in luce il talento di Bad Bunny, artista che è diventato un punto di riferimento per le nuove generazioni. “Successo coniglietto cattivoLui, ad esempio, è ciò che mi rende felice che solo nel 1994 ho lavorato per altri artisti come lui per riempire gli stadi e fare la storia. So che ha lavorato per essere dove è, ma il suo successo è anche il mio successo. Bad Bunny è l’artista numero 1 al mondo in questo momento e ne sono così orgoglioso. Questa è la mia eredità”.

Il nostro protagonista ha solo parole gentili nei confronti dei suoi colleghi, con i quali è stato coinvolto in alcuni altri progetti ed è finito per spuntare in tutto il pianeta. con papà splendore Cangresun duo che ha iniziato a suonare nei primi anni 2000 e ha segnato le basi del reggaeton a Porto Rico.

A poco a poco, entrambi stavano scalando e diventando leggende nel loro genere, facendo alla fine gli artisti di livello Bad Bunny a mostrare il loro talento e anche a trionfare in tutto il mondo.

Ma la storia di Nikki non è ancora finita, poiché il traduttore di Sin Novia vuole continuare a ispirare