Nico Vasquez e Jimena Accardi si sono riposati in spiaggia, lontani dai rumori della città

Nico Vazquez e Jimmy Accardi si godono un po’ di sabbia e sole ad Arenas Verdes

La coppia Jimena Accardi E suo marito Nico Vasquez Si sono goduti la vacanza Sabbia verde La sua spiaggia preferita. Situato a Loberia boicottaggio Buenos Aires. per quattro giorni, La coppia ha condiviso sui social momenti di relax e connessione con la naturaCiò ha permesso loro di ricaricare le energie prima di tornare ai propri impegni lavorativi.

Nico Vazquez sulla spiaggia di Arenas Verdes (@nicovazquezok)

Accardi ha attirato l’attenzione condividendo foto di se stesso Ultima selezione di moda da spiaggia . L’attrice ha posato con Nico Vasquez In spiaggia indossava un costume due pezzi viola pastello, che ha scatenato molti commenti sui social, che ne elogiavano la bellezza. Jimena.

Gimena Accardi si gode qualche giorno di riposo in spiaggia (@gimeaccardi)

Gimina Accardi con il suo immancabile compagno (@gimeaccardi)

Le giornate sono state accompagnate da rilassanti momenti di spa, hanno condiviso pranzi in spiaggia e ovviamente non poteva mancare il classico accompagnatore, l’opzione che scelgono sempre. Gli sposi nei momenti delle loro conversazioni più intime e del tramonto silenzioso mentre guardano il mare.

Nico Vazquez e Jimena Accardi si godono qualche giorno in solitudine (@nicovazquezok)

Dalla tua parte Nico Strizzò l’occhio mentre indossava una felpa grigia per tenersi al caldo per il pomeriggio, con una scritta molto speciale, il suo nome roccioso, La tua prossima sfida è sul palco.

L’attore si sta preparando per una nuova sfida nella sua carriera: recitare Rocky Balboa Nell’adattamento teatrale. Questo progetto, che ha generato grandi aspettative, rappresenta per noi un grande cambiamento Nico Vasquez Il che conclude la sua partecipazione all’opera”. Tutsi “. Nelle dichiarazioni di L Programma televisivo L’attore ha espresso il suo entusiasmo per aver interpretato un personaggio che ha avuto grande importanza nella sua vita personale e professionale.

Nico Vazquez interpreterà Rocky sul palco

Vasquez Un grande fan roccioso pensa al personaggio che ha creato Sylvester Stallone Come ispirazione: “Lui è il personaggio della mia vita”Ha detto l’attore, sottolineando come la storia del superamento di Rocky abbia risuonato con così tante persone. Questo legame personale risale alla sua infanzia, quando condivideva i film di Rocky con la sua famiglia. “Era sempre nella mia mente che avrei potuto spiegarlo“, ha commentato Vasquez.Che hanno fatto di tutto per ottenere il diritto di lavorare fianco a fianco Gustavo Yankelevitch , Fernando Mallorence E Federico Gonzalez del Pino.

Nico Vazquez in “Arenas Verdes” si gode la pace del mare (@nicovazquezok)

L’attore è pienamente preparato per il ruolo, essendosi allenato estensivamente nella boxe negli ultimi sei mesi. Anche se non sarà un musical, Vasquez Lo garantisce La proiezione sarà un grande evento che permetterà al pubblico di sentirsi come se stessero guardando il film dal vivo grazie all’ambientazione fedele del film originale.

“Questo ha a che fare anche con gli ultimi dieci anni che ho passato a realizzare tante cose belle in teatro”, ha spiegato. Nicola Che è grato per il sostegno che ha ricevuto dal pubblico, come fa da tanti anni in teatro. Ha anche sottolineato che lo spettacolo includerà un’esposizione che trasporterà gli spettatori nel mondo di Rocky. . Vasquez Ha sottolineato il suo impegno nell’interpretare con rispetto lo spirito del personaggio e nel riconoscerne l’unicità Stallone nel ruolo originale, proprio come ha fatto con la sua interpretazione in ” Tutsi “, dove ha sfruttato la sfida di un personaggio iconico da interpretare Dustin Hoffmann .