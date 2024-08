Nicola Porcella dormiva per terra e vendeva polli in Messico, prima di trovare il successo con La Casa de los Famosos.

Il periodo del ricordato membro di “Esto es Guerra” non fu facile nel paese azteco, ma riuscì a rafforzarsi nel reality show Coesistenza | Tik Tok

Nicola Porcella Ha guadagnato una grande fama internazionale grazie alla sua partecipazione al programma “Casa delle celebrità” Il programma di reality di convivenza in cui ha conquistato il secondo posto ed è stato superato solo da lui Wendy Guevara. Sebbene sia considerato sconosciuto a questo pubblico, con il passare delle settimane ha rubato il cuore dei fan di questo programma ed è diventato il candidato più probabile alla vittoria.

Tuttavia, ottenere questo riconoscimento e affermarsi come uno dei personaggi più popolari in un paese che non è il suo è stata sicuramente una faticaccia lunga. Così, recentemente, Nicola Porcella Ha intervistato Matías Brivio dove ha parlato dei suoi esordi in Messico.

In moderno, lo storico capitano dei Cobra Questa è la guerra Ha detto di aver messo piede in Messico nel 2020, quando Magda Rodriguez gli ha fatto la prima offerta. “Sono arrivato nel 2020, portato da Andrea e Magda Rodriguez. Sono arrivato perché non avevo lavoro”. Ho mandato un messaggio a Magda che volevo incontrare e lei ha detto che mi voleva qui”, ha commentato in apertura.

Al suo arrivo nel paese degli Aztechi, scoprì che lo stipendio che gli offrivano non sarebbe stato sufficiente a coprire tutte le spese che aveva in quel momento, ma decise di seguire il suo cuore e correre il rischio. “Io immagino che visto che comparirò in tv mi offriranno uno stipendio (alto). Non potrei nemmeno pagare la sezione in Perù. Sono venuto per uno stipendio molto bassoHa spiegato i suoi inizi.

Lo raccontò la prima volta Messico Condivideva una casa o addirittura viveva nella casa di un manager, dormendo su un materasso per terra, perché non aveva abbastanza soldi per qualcosa di meglio.

“Ho passato tre anni ad indebitarmi per sopravvivere. All’inizio vivevo in un condominio, in un appartamento con 4 persone che mi aiutavano. Poi sono andato a vivere dal direttore del Gruppo Pecos che si è ricordato dell’altra volta e ha detto io: Ti ricordi quando dormivi su un materasso a casa mia e non potevi Chi pagava la pedana?’, commenta con nostalgia i suoi esordi. .

Nonostante abbia partecipato ad altri reality show, il destino lo ha riportato in Perù. Nel 2023 Nicola Porcella è tornato a lavorare nel mondo dei media, dove era conduttore radiofonico, anche se a poco a poco si stava lasciando alle spalle gli scandali, una chiamata avrebbe cambiato il suo destino e lo avrebbe invitato a tornare in Messico.

Quando apparentemente si consolidò, Nicola Porcella Riceve la chiamata che gli chiede di tornare in Messico per far parte de “La Casa de los Famosos”. Anche se l’offerta sembrava allettante, Nicola voleva restare in Perù perché pensava che fosse un’opportunità per riabilitare il suo nome e ricominciare da capo. Ma sua madre gli ha chiesto di tornare nel paese che gli dava opportunità quando tutto andava così male.

“Mia madre mi ha chiesto di partire perché Televisa mi dava sempre lavoro, è una cosa importante e sono arrivato a La Casa de los Famosos”, ha detto riguardo a questa nuova tappa della sua vita.

Così ha deciso di rivelare come ha ricevuto questa chiamata. Raccontando la sua esperienza, Nicola Ha anche ammesso che uno dei modi per guadagnare denaro era vendere pollo ai ristoranti, poiché aveva molte bollette da pagare e non poteva restare inattivo.

“Stavo andando con un mio amico in una fattoria, in un allevamento di polli per vendere polli a tutti i ristoranti. Ho detto che era un buon affare e ho aperto un ristorante e ho continuato ad aspettare per la signora della drogheria Lì mi dissero che volevano che fossi a La Casa de los Famosos” e mi dissero quanto mi avrebbero pagato e per me era un buon stipendio.” Il resto è storia, la sua permanenza nella casa durò fino alla data definitiva e diventò “Amico del Messico”.