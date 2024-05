Nicolás Caeiro gioca in Italia ed è stato convocato nella Nazionale Under 17 del Perù

Nazionale Peruviana Continua a reclutare giocatori per avere una rosa forte, ecco come viene fatta la chiamata Nicola CairoUn calciatore nato in Italia, ma che ora rappresenta il Perù, una bella somma per la Nazionale under 17, che sarà un nuovo microciclo.

In Squadra Under 17 peruviana Non vuole che i giocatori gli si allontanino, ed è così che viene chiamato per il prossimo microciclo Nicola Cairo Il centrocampista è uno dei migliori talenti che il Perù abbia mai giocato all'estero Sassuolo Non smette mai di romperlo con i suoi passaggi eccellenti.

Ma ovviamente in questo caso non è solo il cosiddetto internazionale, ma anche perché viene chiamato Giuliano Semperdegui Un giocatore di scatola svegliatiD’altra parte, c’è anche Nathan SanchezGiocatore Orange CountyQuindi cercano nuovi talenti Squadra Under 17 peruviana.

Il Perù va ai Mondiali Under 17

Ora ricordiamoci che ogni anno si disputano le partite dei Mondiali di calcio under 17. FIFA Sarà sviluppato in Qatar nei prossimi 5 anni Nazionale Peruviana Considerando che il prossimo ha già iniziato la sua preparazione Sub-17 sudamericano In attesa della prossima Coppa del Mondo che si terrà l’anno prossimo.