Nicolas Cage dice che The Search 3 non uscirà

Nicolas Cage: Dalle star del botteghino a VOD e DVD

Furono anni difficili per Nicolas Cage. L’attore è realistico e soprattutto schietto quando parla della sua carriera, spiegandola Sono passato dai titoli di successo ai video on demandUn video club e un format locale. “Il telefono ha smesso di squillare”, dice. “era come , Cosa vuoi dire che non stiamo facendo The Quest 3? Passarono 14 anni. Perché no?“E’ venuto a chiedere ai suoi agenti e ai responsabili degli studi e ha ammesso che le risposte Specialità come Disney, responsabile della saga d’avventura dal sapore di Indiana Jones, era misterioso, tortuoso e altamente sfuggente. La gabbia dell’elefante è diventata nella stanza.

“Intendo, mago alle prime armi non lavorare, Cavaliere fantasma Non vendevano i biglietti nei teatri… e guidare con rabbia andava e veniva”commenta Cage, che si rese conto che era così sequenza di guasto E si paga a Hollywood. Con il rallentamento della sua carriera, la sua vita personale si stava deteriorando. E Nicolas Cage iniziò a bere, divorziò dalla moglie, si risposò e divorziò in soli quattro giorni. Video sui social network e filtra per TMZ Sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E il ricerca 3 scomparso

“Mi sono ritrovato circondato da debiti e creditori, con l’IRS sotto pressione e ho speso $ 20.000 al mese per tenere mia madre fuori da un istituto psichiatrico. Non riuscivo a gestirlo. Tutto è accaduto nello stesso momento”, conclude Cage che, dopo anni bui, ha cercato di orientare la sua carriera con professionalità e scelte diverse. Disney continuerà ricerca Con una nuova serie per Disney+, ma i dettagli sono sconosciuti.