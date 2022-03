Nicolas Cage può (finalmente) interpretare Superman?

Il famoso attore Nicolas Cage ha affermato che c’è ancora la possibilità di far rivivere Superman (anche se per un breve periodo). Molti fan non vedevano l’ora di vederlo interpretare l’iconico supereroe Superman Lives, un film di Tim Burton che semplicemente non è stato realizzato.

Nicolas Cage È uno degli attori di Hollywood più famosi, sia per i suoi film che per i meme cool che circondano il suo volto sui social network. Mentre alcune delle sue puntate hanno ricevuto recensioni negative, altre (come Lasciando Las VegasLa loro performance è stata premiata con premi OscarE il Golden Globe e SAG. Tuttavia, nonostante la sua lunga carriera, molti dei suoi fan non riescono a dimenticare l’idea di vedere recitare questo attore SuperuomoCosa gabbia Per niente escluso.

Di fronte alla domanda sul perché non possono fare un film ora Superuomo campionato Nicolas CageL’attore ha risposto in un’intervista a GQ: “Non importa per quanto tempo assomiglio a un personaggio? Potrebbe esserci ancora una possibilità.”. Lo vedremo apparire nella tuta in un altro lotto? un Superuomo Chi è un altro universo? Ci permettiamo di sognare.

Per chi non conoscesse, negli anni Novanta, il regista del film Tim Burton Volevo fare un film chiamato vita da superuomo, dove Nicolas Cage Darebbe vita Clark Kent. Questa versione doveva essere il ritorno del supereroe sul grande schermo, ma il progetto è stato scartato in pre-produzione.

Tuttavia, le foto e i video di gabbia Nell’iconico costume di Superuomo Hanno visto la luce e generato un’enorme illusione in molti fan, sia dell’attore che di coloro che hanno un supereroe. Nel 2015 è uscito il film documentario La morte di Superman: cosa è successo? Da John Schnepp, È qui che viene elaborata la cronologia completa di questo progetto fallito.

Anche se non era quello che molte persone immaginano e vogliono, Nicolas Cage apparso come Uomo di ferro in un film d’animazione, Teen Titans Vai! al cinema (2018). In questo modo, i suoi fan erano più entusiasti di vederlo in una copia Azione dal vivo o evento diretto. Ora, con questa possibilità più che mai, speranza e illusione nella visione gabbia nella causa Superuomo Crescono sempre di più.

Quando un attore chiede se conta o meno per quanto tempo appare come un supereroe, ci porta a pensare a un cameo oa un crossover per lui in un film che non lo renda protagonista. Con il multiverso che gira così tanto meraviglia Come è il caso in Capitalel’idea di vederne diversi Superuomo Nello stesso progetto non sorprende molti. Tuttavia, possiamo anche vederlo in un film in cui sappiamo che appariranno diverse versioni del supereroe, come la prossima puntata di veloceDiretto da Andy Muschietti.

Su veloce Non solo vedremo Ben Affleck nella causa BatmanMa vedremo anche di nuovo Michael Keaton Come Batman Dal film 89 Burton. Questo lascia aperta la teoria di vedere diverse versioni di altri supereroi, uno di loro potrebbe facilmente esserlo Superuomo. Più che altro sapendo che i personaggi chetone E il gabbia appartengono all’universo Tim Burtonanche se uno di questi non è pubblicato.

Ovviamente, c’è anche una possibilità che Nicolas Cage Lo ha detto per chiarire che è ancora pronto per il ruolo, se si presenta l’opportunità. Quindi dovremo aspettare la conferma. Sono tutte teorie, supposizioni e pio desiderio. Tuttavia, la possibilità esiste e non potremo escluderla (o meno) fino a giugno 2023, quando uscirà un film veloce colpire i teatri.

