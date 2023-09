Nicolas Maduro sottolinea il contributo del Venezuela e della Cina alla pace e allo sviluppo | Notizia

Venezuela e Cina sono due paesi impegnati per la pace, lo sviluppo e la cooperazione e tra loro è stato creato un modello di relazione che contribuirà a costruire un mondo libero dall’egemonia, ha affermato il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

In un’intervista alla New China News Agency (Xinhua), il capo dello Stato ha sottolineato che sia i Paesi che i popoli condividono un “destino comune nel mondo a venire” e mantengono “un rapporto esemplare (…) di ciò che il rapporto tra una grande potenza come lo era la Cina”. “La grande superpotenza del 21° secolo e un paese emergente, eroico, rivoluzionario e socialista come il Venezuela”.

Ha detto che tra Caracas e Pechino sono stati intessuti “rapporti di calda fiducia reciproca, vera fratellanza e cooperazione per lo sviluppo comune”.

Crede che l’umanità si stia dirigendo verso un’opportunità storica, con la possibilità dell’emergere di un mondo multipolare senza stati egemonici.

Ha sottolineato che la possibilità di un orizzonte libero dall’imperialismo e dal colonialismo è il risultato della lotta ostinata dei popoli e dell’esistenza di un gruppo di Stati emergenti e sovrani. Ha espresso il suo apprezzamento per il fatto che questo processo ha contribuito “a far sì che l’umanità ritrovasse se stessa e costruisse il suo diritto alla felicità sociale, all’uguaglianza, alla libertà e alla democrazia, e la Cina è in prima linea nella costruzione di questo nuovo mondo”.

Il leader bolivariano ha elogiato il contributo della Cina ad un mondo più giusto e ha sottolineato che questo paese “ha aperto una nuova era nell’emergere di grandi potenze non coloniali, non imperialiste e non egemoniche”.

Ha aggiunto che questa nazione indica “il percorso di sviluppo economico, sviluppo tecnologico, stabilità sociale e indipendenza che ha raggiunto, costruito e rafforzato”.

A questo proposito, ha espresso apprezzamento per il fatto che l’iniziativa promossa dal presidente Xi Jinping del Progetto Belt and Road stimolerà l’integrazione e il rispetto della diversità, e darà all’umanità una comunità con un futuro condiviso, “unendo le persone in tutti gli aspetti, dall’economia, commercio e cultura e gettare le basi per lasciarsi alle spalle il mondo del colonialismo e dell’imperialismo”.

#Lui vive �| Sono state applicate più di 950 misure coercitive al Venezuela, attaccando tutti i settori produttivi strategici del Paese, e il capo dello Stato ha denunciato @Nicolas Maduro “Abbiamo superato tutte le prove dell’aggressione multidimensionale da parte dell’imperialismo statunitense e… pic.twitter.com/vTRwkRsgkK – Stampa presidenziale (@PresidencialVen)

10 settembre 2023





Ha sottolineato il contributo globale della Cina all’umanità nella lotta al Covid-19 e, in particolare, il modo in cui ha fornito vaccini e altre forniture mediche a più di 160 paesi nel mondo.

A questo punto ha ringraziato la Cina per il suo sostegno al Venezuela nella lotta contro oltre 950 misure restrittive unilaterali e illegali imposte dagli Stati Uniti e da altre potenze occidentali.

Ha sottolineato che nonostante la guerra economica e altre cospirazioni imperialiste, il Venezuela “ha resistito e ha dimostrato di essere in grado di riprendersi da tutti questi attacchi”.

#Lui vive �| Il presidente nazionale ha spiegato che il Venezuela ha registrato una crescita economica superiore al 15% nel 2022, e quest’anno si prevede una crescita superiore al 5%. @Nicolas Maduro “Abbiamo identificato un’agenda economica che comprende 18 motori di crescita che sono stati… pic.twitter.com/zyFCYYYsDV – Stampa presidenziale (@PresidencialVen)

10 settembre 2023





Abbiamo fatto passi avanti nella costruzione di un nuovo modello economico basato sulla diversificazione produttiva, sul dialogo nazionale, sulla pace, sulla stabilità e sul recupero dello stato sociale.

Ha affermato che quest’anno e il prossimo rafforzeranno i risultati economici e produttivi del Venezuela, che serviranno meglio le persone, le famiglie e le comunità, costruendo alloggi, istruzione, salute e diritto al cibo, tra gli altri diritti fondamentali.

Ha sottolineato l’interesse di Caracas ad aderire al gruppo BRICS, che secondo lui è diventato più forte “come il grande motore per accelerare il processo di nascita di un nuovo mondo, un mondo di cooperazione, dove il Sud del mondo ha la voce principale”. .

Ha riconosciuto il contributo della suddetta piattaforma all’accelerazione del processo di eliminazione del dollaro e all’emergere di un nuovo sistema finanziario internazionale e di un nuovo sistema economico giusto.