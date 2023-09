Nienaber e l’opportunità di aprire Faf de Klerk

scrum.comLettura: 1 minuto.

In vista della partita contro la Romania nel secondo turno del torneo Coppa del Mondo, allenatore Springboks Jack Nienaber Ha sottolineato la possibilità Faf de Klerk aggiunge minuti come mediano d’apertura. Guarda l’intero Mondiale 2023 in Francia su Star+.

L’allenatore ha annunciato una lista di 23 uomini per affrontare gli Europei e aveva qualcosa con cui voleva parlare Scegli quattro tempi di mischia: “La gente si chiede perché ci sono quattro metà mischia, ma se presti attenzione alla diversità all’interno di questo gruppo, questo è quello che abbiamo visto“, ha sottolineato.

“Faf de Klerk Per la maggior parte del suo tempo da giocatore giovanile ha giocato come titolare. Lo ha fatto per i Lions nel Super Rugby e per gli Sharks in Premier League. Sì, ci sono quattro mediani di mischia, ma la maggior parte di loro ha giocato in altri ruoli ed è molto bello avere questa varietà da loro.“, ha commentato Nienaber. Ha aggiunto: “Senza mancare di rispetto alla Romania, È una buona opportunità per Faf di mettersi alla prova sotto maggiore pressione come mediano d’apertura. Si è già allenato con noi in questa posizione“.

Inoltre, ha sottolineato che dalla partita con la Romania si aspetta quanto segue: “DrRegala ad alcuni giocatori la loro prima partita di Coppa del Mondo, così potranno abituarsi alla pressione diversa da quella di qualsiasi altra competizione“.