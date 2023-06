Niente Phone (2) sarà più grande, con più batteria e dettagli sugli aggiornamenti Android che otterrà

All’inizio del mese scorso nulla confermava l’imminente arrivo in Spagna di Nothing Phone (2), un cellulare che incuriosisce molti riprendendolo da brand come OnePlus, che ha perso l’aura che negli anni passati lo rendeva appetibile per migliaia. Ora Niente ha confermato le dimensioni dello schermo per il tuo nuovo smartphone Android.

Carl Pei non è stato timido nel rilasciare una notizia dopo l’altra, come l’uso del chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 o l’aumento di 200 mAh della batteria rispetto al primo Nothing Phone(1). Fondatore di Nothing Capable in ogni tweet Per ricevere l’attenzione di migliaia di persone per aumentare la “hype” per il prossimo dispositivo Android.

Niente telefono (2) avrà uno schermo fino a 6,7 ​​pollici e Pertanto, è 0,15 pollici più grande del telefono (1). In risoluzione rimarrà in FHD + come i primi cellulari di questa azienda che, in breve tempo, continuano ad aggiungere un seguito grazie al suo ottimo rapporto qualità-prezzo.

Con questa notizia non ha dato nulla, Dipinge meglio come sarà prossimo telefono niente (2); Uno smartphone che cercherà anche di ridurre la propria impronta di carbonio per avvicinarsi alla tendenza globale di lanciare prodotti che fanno poco per il cambiamento climatico.

Nulla segnalato al telefono (2) Impronta di carbonio di 53,45 libbre, in modo da ridurre di 5 kg rispetto al telefono (1). Inoltre, abbiamo condiviso che il prossimo telefono Android utilizzerà più materiali riciclati o a base biologica. In totale, l’utilizzo di questo tipo di materiale è tre volte superiore a quello del precedente cellulare lanciato nel mercato spagnolo.

Oltre ad essere uno smartphone più sostenibile, secondo GSMArenaNon ha condiviso nulla del supporto che avrebbe fornito per il telefono Ricevi questi aggiornamenti Android e prolunga la loro durata. In totale, ci sono tre anni di aggiornamenti Android e quattro anni di patch di sicurezza. Supporto essenziale grazie all’inerzia spinta da altri produttori come Samsung, un esempio da seguire. Tanto più che il cellulare non viene cambiato ogni due anni come si fa da tempo.

Nothing Phone (2) è all’orizzonte per essere uno degli smartphone più interessanti di questa estate alle porte, offrendo così un’esperienza completa grazie alle sue specifiche, al design e Tutti gli sforzi di Carl Bay In ciascuno dei telefoni cellulari che lanci nel mercato spagnolo.

