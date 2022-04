Niente più Heroes 3 in arrivo su Xbox quest’anno!

Già nel 2020 circolavano voci sull’arrivo delle prime due versioni rimasterizzate di No More Heroes su Xbox One. Qualcosa che non è mai successo, tutto è stato detto. Ma sembra che sia stato un buon test per Suda 51 e il suo team, perché oggi possiamo dire che una terza puntata è in arrivo su Xbox.

lei era annuncio a sorpresa È stato rilasciato tramite un tweet sull’account ufficiale di XSEED Games in cui ci hanno mostrato le diverse versioni del gioco. I fan fisici sono fortunati perché avranno anche una copia fisica su Xbox One e Xbox Series.

No More Heroes 3 in arrivo su Xbox questo autunno

È abbastanza sorprendente che non ci siano state perdite precedenti o un annuncio un po’ più robusto. Dopotutto, il gioco è stato rilasciato esclusivamente per Nintendo Switch ed è ora disponibile per tutte le console. Esistono infatti dati precedenti in cui lo stesso Suda 51 ha confermato che vedrà la luce solo sulla piattaforma Nintendo.

Qualunque cosa sia, è più di uno Buone notizie che altri giochi in stile giapponese stanno arrivando sulla console di Microsoft. La copia fisica annunciata conterrà il gioco, il forziere speciale, la colonna sonora e la targa del veicolo.

Il nostro killer otaku preferito è tornato! Travis Touchdown ha dovuto ritirarsi non solo per difendere Santa Destroy, ma anche la Terra stessa! Fai pratica con la tua katana fulminea e affronta le sfide più difficili di Travis Niente più eroi 3 In arrivo questo autunno su PS4, PS5, Xbox e PC!

Il nostro killer otaku preferito è tornato! Travis Touchdown è stato costretto a ritirarsi non solo per difendere Santa Destroy, ma anche per la Terra stessa! Usa il tuo raggio katana e affronta la sfida più difficile di Travis #NoMoreHeroes3In arrivo questo autunno su PS4, PS5, Xbox e PC! pic.twitter.com/kdEJnonUd5 – Giochi XSEED (XSEEDGames) 15 aprile 2022

No More Heroes 3 arriverà questo autunno su Xbox, senza una data fissata al momento.