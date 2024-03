Nike guadagna 4,2 miliardi di dollari in nove mesi, il 4% in più

La società di abbigliamento e materiali sportivi Nike ha generato 4,2 miliardi di dollari negli ultimi nove mesi, in crescita del 4% su base annua, come riportato giovedì nei risultati del terzo trimestre e del portafoglio ordini: non seguono un calendario normale.

Il volume delle vendite di Nike ha raggiunto 38,756 milioni Dollari negli ultimi nove mesi, 1% in più.

Presidente e amministratore delegato della società, Giovanni DonahueEgli ha detto L’azienda sta “apportando gli aggiustamenti necessari per guidare il prossimo capitolo di crescita Da Nike.

Ha aggiunto, secondo quanto riportato da Efe, “Siamo incoraggiati dai progressi a cui abbiamo assistito, mentre costruiamo un ciclo di nuova innovazione”.

E nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, che coincidono con Nel periodo natalizio gli utili ammontano a 1,172 milioni (5% in meno). Rispetto a quel periodo nel 2023) e Volume degli scambi: 12.429 milioni (0,31% in più).

Dopo aver pubblicato i risultati. Le azioni Nike sono aumentate leggermente dello 0,46%.

Tuttavia, la società condivide Sono diminuiti del 6,69% ​​negli ultimi tre mesi e del 15,64% negli ultimi 12 mesi.

lo scorso dicembre, Nike ha annunciato un piano di ristrutturazione per ridurre i costi di circa 2 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Due mesi dopo lo disse Licenziarà il 2% della sua forza lavoro, più di 1.500 lavoratori.