Nikita Mazepin torna nell’Ue per allenarsi in Italia dopo 600 giorni

Un anno e mezzo dopo, Nikita Mazepin è tornata nell’UE per proseguire la preparazione fisica in Italia. Il russo non poteva tornare nel Vecchio Continente dopo i test di Barcellona nel 2022, e sebbene l’attuale situazione nel suo Paese gli impedisca di tornare in Formula 1, continua a lavorare sodo.

Mazepin è stato al centro delle polemiche nella sua unica stagione completa in Formula 1 nel 2021, viste le sue azioni in pista e il modo in cui è arrivato in griglia. Un’escalation della guerra tra Russia e Ucraina potrebbe lasciare Haas a causa della rottura dell’accordo tra lui e il suo principale sostenitore, Uralkali.

L’ultima apparizione di Mazepin in Formula 1 è stata ai test di Barcellona nel 2022, il suo ultimo viaggio in Europa fino ad oggi. Il russo rimase lontano dal vecchio continente per 600 giorni e nell’ottobre dell’anno successivo poté recarsi in Italia per allenarsi utilizzando un visto nazionale.

“Sono passati 600 giorni dal mio ultimo viaggio in Europa Per il Processo di Barcellona. Finora le porte dell’Unione Europea mi erano chiuse e ho avuto il via libera per andare in Italia con il visto nazionale, ma mi hanno permesso molto. “Mi sarebbe piaciuto che la strada fosse più veloce in questo mondo moderno, ma è così”, ha commentato Mazepin sul suo account Instagram ufficiale.

Mazepin ricorda che tutte le cancellazioni subite non lo hanno aiutato a rilanciare la sua carriera negli sport motoristici. Il russo non è riuscito a negoziare con nessun team di Formula 1, ma non si lascerà spazzare via e continuerà a lavorare duro se avrà un’altra possibilità.

“Quando non puoi muoverti liberamente e partecipare alle trattative, niente di tutto questo aiuta lo sviluppo di una carriera sportiva, ma devi continuare ad allenarti per la competizione. Ho lavorato sulla mia salute, sono in buona forma, Non smetterò di lavorare a nome di tutti gli atleti cancellatiMe compreso”, ha ammesso in conclusione Mazepin.